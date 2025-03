La fuerte confesión de Jorman Campuzano sobre su paso por Boca: “No quería jugar más al fútbol”

La dolorosa confesión de Jorman Campuzano sobre su paso por Boca

El futbolista colombiano Jorman Campuzano, actualmente en calidad de préstamo en Atlético Nacional, ha abierto su corazón respecto a uno de los episodios más difíciles de su carrera. El volante, de 28 años, recuperó su nivel futbolístico en Medellín. Y, en ese contexto, se sinceró acerca de un momento trágico que vivió mientras era jugador de Boca Juniors, episodio que casi lo llevó a abandonar definitivamente el fútbol profesional.

Campuzano, quien llegó a Boca en 2019 procedente precisamente de Atlético Nacional por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, expresó el sufrimiento que marcó su estadía en el equipo argentino. “Siempre respeto a Boca, jugué 150 partidos, entonces, no sé por qué la gente dice que es difícil; son decisiones. Sí viví momentos difíciles, pero no fueron por lo futbolístico; fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben. Entonces no quería jugar más al fútbol”, confesó.

Durante su paso por el Xeneize, Campuzano protagonizó altibajos, ganó cinco títulos, encontró su mejor versión con Miguel Ángel Russo como entrenador, y terminó siendo ser cedido en préstamo en dos ocasiones. Sin embargo, como destacó el propio jugador, las dificultades en su carrera no fueron del ámbito deportivo, sino personales: “No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas”.

Hasta el momento, acumula 126 partidos con el conjunto xeneize (REUTERS/Juan Mabromata)

El difícil momento al que se refiere el colombiano ocurrió en agosto de 2021, durante la era de Sebastián Battaglia al frente del plantel. Iba a ser titular contra Patronato, pero terminó bajándose de la convocatoria. “Estábamos esperando mellizos y desafortunadamente uno de los bebés no se siguió desarrollando, pero gracias a Dios mi señora y el otro bebé se encuentran bien”, puntualizó en un posteo en su cuenta de Instagram sobre aquel difícil trance. En ese momento, ya venía perdiendo espacio con otros futbolistas, como el juvenil Alan Varela, luego transferido al Porto. Meses después, fue cedido al club turco Giresunspor, un movimiento motivado por la necesidad de alejarse mientras procesaba su duelo. Luego tuvo una segunda etapa antes de partir hacia Nacional, totalizando 126 encuentros con la azul y oro.

“Cuando hablé con Román (Riquelme), tuve varias ofertas, del fútbol mexicano, del fútbol brasileño. Y dije ‘creo que es momento de ir a Nacional porque fue quien me cambió la vida’. Después del Deportivo Pereira, que me dio la oportunidad, Nacional me cambió la vida, me abrió las puertas internacionalmente. Entonces, feliz, lo estoy disfrutando”, contó sobre su nueva realidad.

“Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar. Yo ya viví lo más difícil que es perder a un hijo. Ahora, de aquí para allá es ganancia, tengo a mis dos hijos, que cada día ese es el trabajo más difícil, ser el mejor padre”, concluyó sobre sus prioridades el ex mundialista con Colombia en Qatar 2022. ¿Tendrá una revancha en La Ribera en el horizonte? Su contrato con Boca finaliza en diciembre de 2026.