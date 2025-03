La cláusula especial que pidió incluir Paredes en su nuevo contrato con la Roma e ilusiona a los hinchas de Boca

La foto oficial de la renovación del contrato

La AS Roma oficializó la renovación del contrato de Leandro Paredes, de 30 años, quien continuará vistiendo la camiseta giallorossa hasta el 30 de junio de 2026. “El centrocampista, campeón del mundo con Argentina en 2022, ha ligado gran parte de su prestigiosa carrera a los colores giallorossi. Llegado a la capital en 2014 procedente de Boca Juniors, vistió la camiseta de los Giallorossi en dos periodos diferentes: en las temporadas 2014-15, 2016-17, antes de regresar en el verano de 2023. Suma 129 apariciones y 10 goles en todas las competiciones con esta camiseta”, rezó el comunicado publicado por el conjunto de la capital italiana.

El nuevo lazo con su actual club desactivó momentáneamente su posible regreso a Boca, aunque no le cerró la puerta. Según publicó el periodista Gastón Edul, el futbolista “metió la cláusula: Desde mayo de 2025 si Roma recibe una oferta de Boca Juniors por escrito de 3.5 millones de euros, Roma está obligado a venderlo. Ya está firmado”. Y añadió: “La cláusula que queda vigente a partir de mayo de este año se puede pagar en 4 cuotas de 875 mil euros cada una. No se activa con un único pago”. Medios italianos, además, indicaron que para esta renovación el volante aceptó reducir su contrato de 4.000.000 de euros anuales a 2.500.000.

En consecuencia, el Xeneize ya no podrá contratarlo como agente libre, pero si la Comisión Directiva que encabeza Juan Román Riquelme activa la cláusula, se quedará con los servicios del ex canterano a mitad de año, justo antes del inicio del Mundial de Clubes a disputarse en Estados Unidos. El Xeneize integrará el Grupo C, junto a Bayern Múnich (Alemania), Auckland City FC (Nueva Zelanda) y Benfica (Portugal).

Paredes lleva diez años en Europa. Tras su etapa inicial en la Roma, se trasladó al Zenit de San Petersburgo, donde destacó gracias a un rendimiento brillante que lo catapultó al fútbol de élite europeo. Su paso por Rusia le abrió las puertas al Paris Saint-Germain en 2019, donde consolidó su estatus como un mediocampista de nivel mundial al conquistar múltiples títulos, tales como la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Paredes, en un homenaje que le hizo Boca tras ganar el Mundial (Fotobaires)

A su regreso a la Loba, el jugador ha vuelto a integrar el mediocampo con figuras destacadas como Bryan Cristante y Lorenzo Pellegrini, formando un tridente esencial en el esquema táctico del veterano DT Claudio Ranieri (73 años), quien le volvió a otorgar preponderancia, otro de los elementos que derivaron en la renovación del vínculo.

A nivel selecciones, Paredes se mantiene como un referente para el equipo nacional argentino dirigido por Lionel Scaloni. Sus contribuciones fueron fundamentales en las conquistas de la Copa América 2021, la Copa del Mundo 2022 y la reciente Copa América 2024, en la que participó del gol de Lautaro Martínez que resolvió la final contra Colombia. Este desempeño ha consolidado su presencia en el radar de la Albiceleste, con vistas al Mundial de 2026. De hecho, está citado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: Argentina se probará el viernes 21 ante Uruguay, en el Centenario, y el martes 25 contra Brasil, en el Monumental.