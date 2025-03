El noble gesto de Germán Pezzella con los damnificados por el temporal de Bahía Blanca que se hizo viral

El defensor de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina acercó agua potable y otros elementos de primera necesidad

El sur de la provincia de Buenos Aires vive momentos de profunda crisis tras el violento temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca durante la madrugada del pasado viernes. El fenómeno climático dejó un saldo trágico con personas fallecidas, miles de familias evacuadas y cientos de vecinos que no han podido contactar con sus seres queridos.

En medio de esta emergencia, diversas organizaciones han lanzado campañas solidarias para asistir a las familias afectadas, quienes enfrentan pérdidas materiales y condiciones de vulnerabilidad extrema.

El fútbol estuvo presente y uno de los clubes que se puso a disposición en la iniciativa solidaria fue River Plate. En ese marco, el defensor campeón del mundo Germán Pezzella se sumó a la campaña organizada por la entidad de Núñez para asistir a los damnificados de su ciudad natal.

“Nuestras familias, nuestra gente y nuestra ciudad están sufriendo mucho. De corazón, les pido que quien pueda colaborar con alguna donación lo haga, se lo vamos a agradecer mucho”, escribió el central del Millonario en sus redes sociales haciendo un llamado a la solidaridad.

El futbolista con pasado en el Real Betis de España se mostró muy activo en la colecta Juntos por Bahía Blanca, donde se lo vio cargando camiones con donaciones y organizando la entrega de alimentos no perecederos en el estadio Monumental.

Las donaciones en River fueron recibidas en la entrada principal del mítico estadio que albergó a la Copa del Mundo de 1978, sin restricciones en el tipo o cantidad de productos.

Cabe señalar que la tormenta del viernes dejó severos daños en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde Pezzella aún tiene familiares y amigos de la infancia.

No es la primera vez que el defensor muestra su compromiso con su ciudad natal. En diciembre de 2023, tras otro temporal que provocó ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, colaboró con donaciones a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ayudar a los afectados.

La colecta encabezada por la institución de La Banda es una de las varias acciones solidarias en marcha que se desarrollan en todo el país para asistir a los damnificados por el temporal, en un esfuerzo conjunto entre clubes, jugadores y la sociedad.

La ayuda de Germán Pezzella con los afectados en Bahía Blanca (@Leandropaz08)

La últimos datos sobre la situación en Bahía Blanca, indicaron que las personas evacuadas descendieron a 963 y el total de personas fallecidas se mantiene en 16. Además, la distribuidora energética EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A) informó que el servicio se reestableció en un 65% en diferentes puntos de la ciudad.

En lo que respecta a la salud, se duplicará la cobertura del programa Remediar, se reforzará la vacunación y se incorporará un Centro de Salud Móvil. A su vez, los hospitales y centros de salud municipales ya operan con horarios específicos, en un lapso que va desde las 9 hasta las 17 horas. La recepción donaciones, como alimentos no perecederos, velas, productos de limpieza e higiene personal, entre otros productos, continúa abierta.

Luego de la decisión del intendente Federico Susbielles, de decretar estado de duelo por 72 horas, el Municipio anticipó que este lunes no habrá actividad administrativa y sugirió a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial de Bahía Blanca, que aquellos empleados que no puedan asistir a sus puestos de trabajo, no se les descuente el día.

La ayuda de Germán Pezzella con los afectados en Bahía Blanca