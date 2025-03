Una figura del ciclismo sufrió una impactante caída durante una carrera y mostró cómo quedó su cuerpo tras sufrir quemaduras

Ciclista polaca sufre un accidente en competencia

La ciclista polaca Katarzyna Niewiadoma, vigente campeona del Tour de Francia Femenino, sufrió un aparatoso accidente durante la Strade Bianche Donne 2025 que la obligó a abandonar la carrera, dejando impactantes imágenes de sus heridas. El incidente ocurrió a unos 50 kilómetros de la meta, cuando Niewiadoma se estrelló contra un guardarraíl al perder el control en una curva.

La caída puso fin a las aspiraciones de la polaca de sumar un nuevo podio en esta competencia. “Siempre me he sentido decepcionada por no haber subido al podio en la Strade Bianche Donne”, confesó a través de una publicación en su cuenta de Instagram horas después del accidente. A pesar de su frustración, la ciclista logró encontrar algo de consuelo en medio de la adversidad: “Supongo que tengo una perspectiva diferente ahora. Siempre podría ser peor, así que estoy agradecida por lo que tengo, en este caso, huesos bastante fuertes".

Junto al texto, Niewiadoma compartió una imagen sonriente que revela las lesiones sufridas, como quemaduras significativas en la pierna y el rostro. Afortunadamente, tras ser trasladada al hospital, las radiografías descartaron fracturas. Sobre esto, la ciclista añadió con optimismo: “La meta se veía genial y desearía ser parte de ello. Esa es la mejor parte de cada carrera. Espero estar allí pronto otra vez”.

La ciclista mostró como quedó su cuerpo tras el accidente

Por su parte, Taylor Phinney, esposo de la ciclista y también corredor profesional, actualizó sobre su estado a través de su cuenta de Twitter. “Kasia está bien, solo tiene un raspón en la cintura y se golpeó la cabeza. Por suerte, estaba a 2 km de distancia y llegué justo a tiempo para ir con ella en ambulancia al hospital. Está de buen ánimo, aunque más bien enojada por no haber podido competir”, escribió Phinney pocas horas después de la carrera.

El impacto de la caída no pasó desapercibido, ya que Niewiadoma quedó visiblemente afectada y rodeada de sus compañeras de equipo tras el accidente. El equipo Canyon//SRAM ZondaCrypto, al que pertenece la ciclista, también manifestó su alivio tras los resultados médicos, confirmando que no había lesiones graves más allá de la pérdida de piel y hematomas.

La ciclista llevó tranquilidad a través de sus redes sociales

Antes del inicio de la Strade Bianche Donne, la polaca era señalada como una de las favoritas, respaldada por su destacada trayectoria que incluye cuatro podios previos en esta competencia. Sin embargo, la agresividad del recorrido y, en este caso, las condiciones del terreno le jugaron una mala pasada, truncando su desempeño.

En una publicación posterior en Instagram Stories, Niewiadoma agradeció las muestras de apoyo recibidas con una imagen de su rostro lastimado: “Está todo bien. Vuelvo al hotel con la esperanza de descansar bien”. Su pronta recuperación le ha permitido comenzar a planificar sus próximas competencias, aunque aún deberá evaluar su estado físico para retornar a entrenamientos de alta exigencia.

La caída de Niewiadoma dejó abierta la oportunidad para otras corredoras. En ausencia de la polaca en la lucha por la victoria, Demi Vollering se impuso el sábado por la tarde, adelantándose a Anna van der Breggen en la subida final hacia la meta.

Aunque este accidente marcó un desafortunado episodio para la vigente ganadora del Tour de France, su actitud positiva y agradecimiento por evitar lesiones más serias la mantienen enfocada en regresar pronto al pelotón. Como ella misma afirmó: “Siempre podría ser peor”.