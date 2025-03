El Córdoba Lawn Tenis Club estuvo a la altura del Challenger y ahora sueña con recibir un torneo ATP

El Córdoba Lawn Tenis Club recibió a miles de persona a lo largo de toda la semana en la que se disputó el AAT Challenger Santander (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Al igual que la mayoría de los establecimientos deportivos de nuestro país, el Córdoba Lawn Tenis Club se fundó en consecuencia del entusiasmo de un grupo de hombres con un propósito descabellado, pero no imposible: tener su propio club. Sin embargo, no pretendían ser uno más del montón, en el que se practicasen varias disciplinas; buscaban depender únicamente del tenis y que este sea el motivo de convocatoria.

El 19 de agosto de 1915, aquellos jóvenes de la alta sociedad de la provincia mediterránea, influenciados por la marea británica que azotaba la época, se reunieron en la casa de Doña Dolores Pizarro de Rius, ubicada en la Avenida Hipolito Yrigoyen, y decidieron cumplir su sueño, aunque bajo el nombre de Sport Social Club.

Hernan Moyano López fue elegido para presidir la comisión directiva y, tan solo un mes más tarde, iniciaron la construcción de las canchas de polvo de ladrillo en terrenos cedidos por el gobierno de la provincia cercanos al Parque Sarmiento, el pulmón verde más importante de la Ciudad de Córdoba.

El Córdoba Lawn Tenis Club cuenta con 12 canchas en el Parque Sarmiento de la capital provincial (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

10 años después, el 12 de diciembre de 1925, la institución adoptó el nombre que lleva hoy en día y por el cual es reconocido a nivel nacional: Córdoba Lawn Tenis Club. Con el tiempo, el predio sumó 12 canchas, atestiguó el proceso de formación de jugadoras y jugadores que hoy recorren el circuito profesional y se convirtió en anfitrión de eventos de la magnitud de la Copa Davis y Billie Jean King Cup. La semana que pasó, fue la casa del AAT Challenger Santander Edición Córdoba.

El domingo de la final, su vicepresidente, Gustavo Rodón, charló con Infobae sobre el hecho de albergar el segundo Challenger con el sello de la Asociación Argentina de Tenis en 2025: “Recibimos la noticia con gran alegría. Hace diez años que no se hacía un torneo semejante, que cambie radicalmente la dinámica y el movimiento. Los socios, en su gran mayoría, apoyaron esta decisión de ceder las instalaciones y canchas. Entendemos que es importantísimo para fomentar el deporte y que cada vez haya más chicos y chicas que lo practiquen”, dijo.

Gustavo Rodón es el vicepresidente del Córdoba Lawn Tenis Club (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

A lo largo de la semana, varios tenistas recordaron su paso por el establecimiento. Gonzalo Villanueva, entre ellos, tiene muy presente que su evolución le marcó, en parte, su entidad. “Acá me siento cómodo. He venido muchas veces. Me acuerdo de una final, una semifinal, de jugar Sub-12”, expresó el paranaense que alcanzó los cuartos de final en esta edición.

En relación a eso, Rodón expresó: “Es mantener en el tiempo una política de formación. Este es un club que siempre ha estado alineado con la Federación Cordobesa de Tenis y con la Asociación Argentina de Tenis. Es un placer que los jugadores se acuerden, después de tantos años, de haber pisado estas canchas”.

Asimismo, Gustavo, quien forma parte de la comisión directiva hace siete años, reveló la complejidad y la realidad que atraviesan los clubes en el aspecto financiero: “La gestión diaria es difícil. Es un club que se maneja con una economía muy ajustada. No nos sobra nada. Pero tratamos de administrar lo que tenemos de la mejor forma posible”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy grande para no cerrar el club de manera total. Por esta semana obtiene como contraprestación un resarcimiento económico y reformas en la infraestructura. Pero lo más importante es que sea reconocido, que es lo que nos permite salir a negociar con sponsors, con entidades”, agregó.

Miles de personas pasaron por el Córdoba Lawn Tenis Club a lo largo de la semana (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El Córdoba Lawn Tenis Club, uno de las entidades más emblemáticas del país, celebra en agosto los 110 años desde su creación. Además de ser un semillero de grandes jugadoras que vistieron la camiseta de la Selección Argentina de Tenis, como Inés Gorrochategui y Clarisa Fernández, es un gran hospedador: el evento más importante realizado en el club fueron las dos series de Copa Davis en 2001, bajo la presidencia de René Heyd, frente a Canadá (5-0) y Bielorrusia (5-0), con las que el seleccionado recuperó su lugar en el Grupo Mundial después de 10 años. Luego, en 2004, recibió la Fed Cup -hoy Billie Jean King Cup-.

En el cierre de la charla, el vicepresidente Rodón volvió a exponer la predisposición y ambición del club, que día a día continúa creciendo: “Mi sueño es que vuelva el ATP de Córdoba y se haga en este club. En su momento sonamos como una de las posibles sedes. Nos quedamos con la espina de que si se hubiera hecho acá, habría durado 10 años o quizás más”.