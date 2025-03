De ser uno de los que más jugó a no tener minutos con Gago en 2025: la verdad detrás de la ausencia de Cristian Lema en Boca

Cristian Lema, sin partidos en lo que va de 2025

Se publicó la lista de convocados para el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero y nuevamente estuvo ausente Cristian Lema. El defensor lleva más de 4 meses sin tener actividad oficial desde su último partido, el 27 de octubre de 2024, con empate en uno ante Deportivo Riestra en la Bombonera. Se instalaron varias versiones extraoficiales: que Fernando Gago no lo considera por cuestiones futbolísticas y que no está bien visto en el club por frecuentar la vida nocturna en Buenos Aires. Una fuente confiable argumentó qué sucede con el madrynense en realidad.

El parte oficial del Departamento Médico de Boca Juniors apuntó al día siguiente de su último encuentro fue: “Lesión con compromiso de los ligamentos externos del tobillo izquierdo y lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior”. Desde ese momento, se fijó un período de recuperación que demandaría el cese de su actividad hasta 2025. Desde el arribo de Gago, Lema no había sido convocado ante Tigre, fue suplente por Copa Argentina ante Gimnasia y titular los 90′ con Riestra.

La rehabilitación fue bajo los tiempos estipulados y Lema comenzó la pretemporada sabiendo que probablemente tendría más competencia. No solamente porque en el plantel asomaban de buena manera los juveniles Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia, ya afirmados en el plantel profesional, sino porque el cuerpo técnico le había solicitado al Consejo de Fútbol un marcador central derecho para cubrir la baja de Gary Medel. Finalmente arribó el versátil Rodrigo Battaglia, aunque no es que por el arribo del ex Huracán y Atlético Mineiro Lema haya quedado relegado.

Lema apunta a recuperarse, pero su lesión podría hacerse crónica

El número 2 había sido clave en 2024 para Diego Martínez, quien lo incluyó en 3 partidos por Copa Argentina, 7 en Sudamericana y 15 (solo superado por Miguel Merentiel, Kevin Zenón y Luis Advíncula con 16) en la Copa de la Liga que le significó un punto de inflexión en su estadía en Boca por su expulsión en semifinales ante Estudiantes de La Plata y la eliminación posterior del equipo en tanda de penales. Tras eso, mantuvo la consideración y sumó 7 duelos por la Liga Profesional más un octavo bajo el interinato de Mariano Herrón.

No es que Gago lo tenga en cuenta como uno de los mejores defensores centrales a los que dirigió en lo que lleva de carrera como director técnico y tampoco es de sus preferidos en el plantel, pero el DT aguarda por su recuperación y volver a incluirlo entre los convocados cuando se recupere completamente de su lesión. Cuando estaba a punto de volver a tener rodaje oficial, el dolor en el tobillo izquierdo lo obligó a frenar. Decidió infiltrarse, pero la molestia se tornó más compleja y se vio obligado a permanecer 20 días sin ningún tipo de actividad de campo.

Los especialistas aseguran que este tipo de lesiones puede demandar de tres a seis meses de recuperación, ya que es una articulación que no soporta peso y en la mayoría de los casos se genera un dolor en la zona que dificulta todos los movimientos de inversión y eversión (hacia adentro y hacia afuera), lo mismo en los apoyos.

Lema por ahora continuará con la recuperación de tobillo izquierdo que lo tiene a maltraer

En conclusión, el motivo por el que Lema no jugó en lo que va de 2025 con la camiseta de Boca es por haberse resentido de una lesión que podría llegar a volverse crónica si no es tratada como se debe. De hecho, desde Boca Predio fueron contundentes a la hora de referirse a su situación actual: “Gago está rogando que vuelva”.

Con Di Lollo en gran forma, Mendia como alternativa y Battaglia en recuperación, Gago tiene alternativas para el puesto de primer marcador central. Sobre todo después de la eliminación de la Libertadores que privará a varios jugadores de tener más rodaje. No obstante, Cristian Lema continúa siendo parte del plantel y será utilizado en algún momento del semestre cuando esté al 100 por ciento. Otros dos futbolistas a los que el cuerpo técnico espera recuperar son Chiquito Romero y Nicolás Figal, que tendrán unos dos meses más de rehabilitación tras sus intervenciones quirúrgicas.