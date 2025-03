Los secretos de la vida como deportista del actor Jason Statham: “Llegué a tres eventos de clasificación olímpica”

Jason Statham compitiendo en saltos ornamentales

A pesar de ser reconocido mundialmente por su carrera como actor de Hollywood, principalmente en películas de acción como Rápidos y Furiosos, Los Indestructibles, El Transportador, Carrera de la Muerte, Megalodón, entre muchas otras; Jason Statham tuvo un pasado vinculado al deporte: compitió profesionalmente en saltos ornamentales. A tal punto llegó su pasión y sus virtudes, que estuvo a punto de participar de dos Juegos Olímpicos.

Aunque durante su etapa escolar siempre se destacó por realizar diversas actividades físicas, con grandes dotes jugando al fútbol, el oriundo de Shirebrook, una localidad de Derbyshire, Inglaterra, encontró su pasión en las piletas. Todo comenzó a los 10 años, cuando se fue de vacaciones a Miami con sus padres, Barry Statham y Eileen Yates. Allí, había un hombre en el hotel que realizaba saltos todos los días, algo que despertó la llama en el interior del pequeño Jason. “Me uní al club cuando tenía 11 ó 12 años. En menos de un año ya formaba parte del equipo británico y empezó a ganar impulso. Pasé los siguientes 10 años haciendo eso”, comentó sobre dicho momento.

“Fue una gran experiencia, viajar por el mundo y competir a cierto nivel. Te enseña disciplina, concentración y, ciertamente, te mantiene fuera de los problemas”, comentó en una entrevista con la periodista Katie Couric. Ya con 18 años, el inglés estaba anotado en la Escuela Nacional de Clavados del Reino Unido, centro de formación para atletas de alto nivel. Todo esto con el fin de cumplir su sueño de disputar los Juegos Olímpicos, en los cuales pudo participar en los torneos preliminares de Seúl 1988 y Barcelona 1992.

Jason Statham actuando en Indestructibles

“Llegué a tres eventos de clasificación olímpica, pero nunca me pude clasificar. Aunque pude competir en muchísimos torneos internacionales”, recordó el reconocido actor de Hollywood. Sumado a los mencionados torneos previos a los JJ. OO., Statham representó a Inglaterra en los Juegos de la Mancomunidad de 1990 en Auckland, Nueva Zelanda. Allí, participó en las categorías trampolín de un metro (octavo), trampolín de tres metros (undécimo) y plataforma de diez metros (décimo). Sin embargo, en ninguna oportunidad se pudo subir al podio.

“Fue un poco doloroso que no haya podido competir en los Juegos Olímpicos. Empecé demasiado tarde. Probablemente, no era lo mío tampoco. Debería haber probado con un deporte diferente”, sostuvo, haciendo referencia a su época de futbolista. No obstante, nunca quiso ir a probarse a un club más allá de las recomendaciones por su alto nivel.

“Creo que lo que no logré (en los deportes) me ayudó a concentrarme mejor y a tomar mi carrera actoral más en serio,” aseguró el inglés mientras reflexionaba sobre su pasado en una entrevista con la BBC en 2008. La gota que colmó el vaso sucedió de cara a las competiciones clasificatorias de cara a los Juegos Olímpicos de España. La organización británica solo mandaba a dos deportistas saltadores de trampolín en la delegación, pero Statham terminó en la tercera ubicación.

El pasado desconocido de Jason Statham como deportista de saltos ornamentales

No obstante, a pesar de que no cumplió con su objetivo como deportistas en saltos ornamentales, esto le permitió ser modelo de marcas como Tommy Hilfiger y Levis, entre otras reconocidas mundialmente. De esta manera, entre las pasarelas y las campañas de fotografías, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo mediático.

Por su parte, como actor de la industria, sigue rondando sus escenas sin usar dobles de riesgo: él mismo se encarga de las escenas más complejas. Sostiene que, así todo, es mucho más creíble. Cabe destacar que, además de la natación y el fútbol, también le dedicó su tiempo a las artes marciales.

Pese a nunca haber competido de forma profesional, según Bleacher Report, el actor es cinturón púrpura en jiu-jitsu brasileño. Al mismo tiempo, su disciplina preferida sería el kickboxing, algo que utiliza en la mayoría de sus papeles como actor. Además, también tendría conocimiento de técnicas chinas, karate, taekwondo, wushu y derribos de judo.