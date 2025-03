El futbolista italiano Sandro Tonali habló de su adicción al juego: “Tuve que estar 6 meses sin teléfono móvil”

Sandro Tonali habló abiertamente de su adicción al juego y cómo hizo para superar este problema

En una fábrica de Newcastle, un trabajador se acercó a Sandro Tonali para agradecerle. “Dejé de apostar en deportes por lo que te pasó”, le confesó. Este futbolista italiano, de apenas 24 años, ha transformado su vida tras enfrentar una suspensión de diez meses por violar las normas sobre apuestas deportivas. Según contó en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, no solo ha superado su propia adicción, sino que ha dedicado su tiempo fuera de las canchas a ayudar a otros a hacer lo mismo.

El caso de Tonali, quien actualmente juega para el Newcastle United en la Premier League inglesa, ha sido un ejemplo de cómo una crisis personal puede convertirse en una oportunidad para el cambio. Tras ser fichado en el verano de 2023 por más de 70 millones de dólares, el mediocampista fue acusado de apostar en partidos, incluyendo encuentros de su antiguo equipo, el AC Milan. La sanción no solo lo apartó del fútbol profesional, sino que lo obligó a enfrentar una realidad que había ocultado durante años: su adicción al juego.

Tonali reveló que este hábito comenzó a los 17 años

Una adicción que comenzó en la adolescencia

En su entrevista con La Repubblica, Tonali reveló que no recuerda cuándo realizó su primera apuesta, pero que este hábito comenzó a los 17 años. “El hecho de que fuera online me ocultó de todo el mundo”, explicó. Según el jugador, su carácter introvertido y su tendencia a aislarse contribuyeron a que su problema pasara inadvertido durante años, incluso para sus familiares y amigos más cercanos.

El futbolista describió cómo esta adicción lo acompañó durante su ascenso en el fútbol profesional, desde sus inicios en el Brescia hasta su etapa como capitán del AC Milan. A pesar de su éxito en el campo, Tonali vivía una vida paralela marcada por el juego compulsivo. “Cuando una persona se encuentra en una situación de este tipo, es difícil mirar hacia dentro y preguntarse si es una enfermedad”, confesó.

Un proceso de recuperación sin precedentes

El futbolista tuvo que someterse a un tratamiento intensivo para superar su adicción al juego

La suspensión de diez meses impuesta por las autoridades deportivas fue un punto de inflexión en la vida de Tonali. El jugador tuvo que someterse a un tratamiento intensivo que incluyó sesiones regulares con un psicólogo y un psiquiatra. Además, adoptó medidas drásticas, como dejar de usar su teléfono móvil durante seis meses, para evitar cualquier tentación de volver a apostar: “Antes no podía ir de una habitación a otra sin él. Ahora lo dejo al entrar en casa y lo cojo solo si me llaman mi madre, mi padre o algún familiar”.

El futbolista explicó que, a diferencia de otros casos de adicción, su situación era más difícil de identificar debido a su estabilidad económica. “Generalmente lo entiendes cuando pierdes algo: familia, trabajo, salario. En mi caso, mi disponibilidad financiera no me hizo darme cuenta de la gravedad del asunto”, señaló. Sin embargo, el trabajo psicológico y el apoyo de su entorno cercano, incluyendo su familia y su pareja, fueron fundamentales para su recuperación.

«Nunca llegué a tocar la depresión, porque trabajé en mí mismo desde el primer momento. Tres sesiones online por semana y una presencial al mes. No falté a ninguna”, contó. Y reveló: “Fue un trabajo de recuperación difícil. No podía tomar medicamentos específicos, porque con el 95% de ellos habría dado positivo en el antidoping. Todo fue un proceso mental que duró meses”.

El impacto de su historia en Newcastle

Durante su tiempo fuera de las canchas, Tonali decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros. El jugador visitó fábricas y comunidades en Newcastle, donde compartió su historia con personas que enfrentaban problemas similares. En una de estas visitas, un trabajador le relató cómo su adicción al juego lo había llevado a gastar gran parte de su salario mensual, poniendo en riesgo la estabilidad de su familia.

El problema de la adicción al juego es especialmente relevante en Inglaterra, donde las apuestas deportivas son una industria multimillonaria. Más de la mitad de los equipos de la Premier League cuentan con patrocinadores relacionados con esta actividad, lo que, según expertos, contribuye a normalizar el juego entre los aficionados. Tonali, consciente de esta realidad, ha utilizado su tiempo de suspensión para generar conciencia sobre los riesgos de esta práctica.

Tonali decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros

Un cambio de vida y una nueva perspectiva

El futbolista describió su proceso de recuperación como una transformación completa. “No es exagerado hablar de una primera y una segunda vida”, afirmó. Según Tonali, su adicción no solo afectó su desempeño en el campo, sino también sus relaciones personales. “Me cerré a todo el mundo y eso me hizo cambiar mi comportamiento: incluso con la gente que me quería y a la que yo quería”, explicó.

Hoy, Tonali se define como una persona más abierta y generosa, tanto dentro como fuera del campo. Su experiencia lo ha llevado a valorar la importancia de hablar abiertamente sobre los problemas personales, algo que considera fundamental para superar cualquier tipo de adicción. “Hablar es la parte más difícil, pero es la única ayuda verdadera: abrirse”, aseguró.

El apoyo de Newcastle y su regreso al fútbol

A pesar de la controversia inicial, Tonali destacó el apoyo que recibió tanto del Newcastle United como de los aficionados ingleses. Según el jugador, ni sus compañeros de equipo ni los seguidores del club lo juzgaron por su problema, lo que le permitió concentrarse en su recuperación. “Aquí respetan los problemas de cada uno, no presionan demasiado y tratan de ayudarte”, afirmó.

Con su suspensión llegando a su fin, Tonali se prepara para regresar al fútbol profesional.El jugador tiene dos citas importantes en el horizonte: la final de la Copa de la Liga con el Newcastle el próximo domingo 16 de marzo ante Liverpool y los cuartos de final de la Liga de Naciones con la selección italiana el próximo jueves 20 de marzo ante Alemania. Estas oportunidades representan no solo un regreso al deporte, sino también una nueva etapa en la vida de un jugador que ha demostrado que es posible superar incluso los desafíos más difíciles.

Un ejemplo para otros jugadores y aficionados

El caso de Sandro Tonali es un recordatorio de los riesgos asociados con las apuestas deportivas, especialmente en un entorno donde esta práctica está tan normalizada. Según La Repubblica, el futbolista ha utilizado su experiencia para inspirar a otros, demostrando que es posible superar una adicción con el apoyo adecuado y un compromiso personal.

Hoy, Tonali no solo es reconocido por su talento en el campo, sino también por su valentía al enfrentar públicamente un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo una crisis puede convertirse en una oportunidad para el cambio y la superación personal.