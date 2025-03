Cavalier FC, el joven equipo jamaiquino que amenaza al Inter Miami de Messi: “No tienen idea de lo que va a pasar”

Cavalier FC, el club de Jamaica que se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Instagram @cavalierfc)

Esta noche, el Inter Miami de Lionel Messi jugará la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Chase Stadium de Fort Lauderdale frente al Cavalier FC, un equipo con sede en Kingston, Jamaica, que sueña con estar a la altura en su nueva experiencia internacional.

En la tierra donde nacieron las leyendas populares como Bob Marley y Usain Bolt, hay un equipo de fútbol que, con sus armas, desafiará nada menos que al elenco donde juega el mejor exponente -para muchos- que entregó este deporte en su historia. Un desafío que genera un condimento extra en la isla centroamericana, pero que no genera el pánico de regresar a casa con una derrota de la Florida.

El Cavalier Football Club, fundado hace 62 años, ha sido protagonista principal en Jamaica en el plano futbolístico. En 1981 logró su primer título local de Primera División y repitió la hazaña en 2021. El crecimiento se consolidó en la temporada 2023/24 con otra corona en la Premier League jamaiquina y la obtención de la Copa de Clubes del Caribe, que le permitió ganarse el boleto al torneo de eliminación directa de la Concacaf, luego de imponerse gracias al gol de visitante contra el Cibao FC de República Dominicana (ganó 1-0 en Kingston y perdió 2-1 en la revancha).

En su primera experiencia internacional, los Caballeros Blancos fueron los subcampeones de la primera Copa del Caribe tras perder en ambos cruces con el SV Robinhood de Surinam. Aquella participación en 2023 lo clasificó a la pasada edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que fue eliminado categóricamente por el Cincinnati FC de la MLS (global de 6-0).

Los suplentes del Cavalier FC de Jamaica, próximo rival del Inter Miami de Lionel Messi (Instagram @cavalierfc)

Una de las particularidades del plantel del Cavalier es el bajo promedio de edad (20.2). Ningún jugador supera los 25 años, siendo los más longevos el arquero Vino Barclett, quien integra la selección de Santa Lucía, y el delantero de Surinam Jamilhio Richter. En el otro extremo, se encuentra el mediocampista Adrian Reid, de 18 años, quien también participa de la selección jamaiquina. En tanto que la esperanza del ataque es el oriundo de Antigua y Barbuda Jalmaro Calvin, quien marcó 12 goles en 25 partidos.

Acerca de los cuestionamientos de la prensa por la juventud del plantel, el técnico y director deportivo, Rudolph Speid, aclaró que no será un condicionante en el juego. “No será demasiado importante para nosotros porque todos estos jugadores ya estuvieron en 18 partidos internacionales de clubes, por lo que no son novatos. Puede que sean jóvenes, pero tienen mucha experiencia. Algunos de ellos jugaron recientemente con Jamaica contra Trinidad y Tobago en dos partidos internacionales. Todos saben lo que tienen que hacer y van a hacerlo lo mejor que puedan. Los apoyo para que nos den lo mejor de sí”, indicó el entrenador de 60 años desde los Estados Unidos, según declaraciones publicadas en el medio Jamaica Observer.

Al salir del Aeropuerto Internacional Norman Manleyde de Kingston el pasado lunes, Speid le aseguró a la prensa que no se dejará intimidar por el Inter Miami que conduce Javier Mascherano: “Ya conocen a mis jugadores, porque cada vez que la gente dice que el Cavalier no es bueno, que tiene suerte y que el entrenador no es bueno, a mis jugadores les encanta que los cataloguen de perdedores y siempre salen airosos. ‘¿Podemos salir airosos contra Messi y compañía?‘ Es lo único que están pensando en este momento”.

Rudolph Speid, DT y director deportivo del Cavalier FC (@cavalierfc)

“Escuché a alguien decir que Cavalier va a tener 9, 10 empates, pero no tienen idea de lo que va a pasar. Este es un equipo que, cuando dicen que somos los menos favorecidos, es cuando mejor nos desempeñamos y eso es lo que espero en este partido del jueves”, advirtió.

Por otro lado, el DT aseguró que será una gran oportunidad para el fútbol de Jamaica tener la presencia del astro argentino de visita en la isla. “Desde que Messi y compañía llegaron al Inter Miami, siempre hemos dicho que si hay un equipo contra el que queremos jugar en la Concacaf, son ellos. Siempre hemos querido este partido por varias razones. No estoy tratando de ser egoísta, pero creemos que traerlo a Jamaica será muy bueno para nuestro fútbol porque vamos a ver una avalancha de jugadores que quieren jugar al fútbol solo porque Messi hubiera venido aquí”, afirmó.

La revolución que causó la posibilidad de ver a Messi en Jamaica, uno de los pocos países que el campeón del mundo aún no visitó como futbolista, generó que a las pocas horas de anunciar el partido, las entradas se agotaran con facilidad. “Cavalier FC merece los elogios por lo que ha hecho por la comunidad futbolística de Jamaica. Trajiste a Pelé aquí y ahora estás a punto de tener a Messi, el GOAT. Lo que has hecho es histórico”, publicó MG Sports, empresa encargada de la venta de los tickets, de la revancha que se jugará el próximo jueves 13 de marzo en el Estadio Nacional Independence Park, con capacidad para 35 mil espectadores. Cabe aclarar que la cancha del Cavalier tiene aforo solamente para 3 mil personas, por lo que se debió cambiar la sede.

En la actualidad, Cavalier FC se encuentra en la cuarta posición de la Premier League de Jamaica, con 44 puntos, a 18 unidades del líder Mount Pleasant, al cabo de 26 jornadas. En su última presentación, el 23 de febrero, derrotó 1-0 al Portmore United y postergó dos fechas por su compromiso internacional. ¿Podrán dar el batacazo ante el Inter de Messi?

¿Podrá el Cavalier FC de Jamaica sorprender al Inter Miami de Messi? (@cavalierfc)