El show del Cholo Simeone: su gesto en el gol de Julián Álvarez, el roce con Brahim Díaz y qué dijo de la caída ante el Real Madrid

* El gesto de Simeone en el golazo de Julián Álvarez

Luego de la derrota del Atlético Madrid 2-1 ante el Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League, el entrenador del equipo colchonero, Diego Simeone, habló sobre el encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu y espera poder dar vuelta la serie en la revancha, que será el próximo martes.

El Cholo Simeone hizo hincapié en las situaciones en defensa que su equipo no logró resolver y terminaron en goles. “Fue un partido muy táctico. Muy intentando llevarlo cada uno por su distinto momento. Creo que ellos empezaron mejor, hicieron un gran gol que lo pudimos haber resuelto mejor”, comenzó el DT de 54 años.

Aunque destacó la actitud de su equipo: “Creo que el gran mérito del equipo fue no bajar los brazos, no entrar en ese miedo escénico que genera recibir un gol tan pronto. Y, al contrario, empezó a jugar, empezó a meterse en el partido, empezó a hacerse dueño más de la pelota, de jugar más en campo rival”.

* El testimonio de Simeone

“Vino el gol de Julián y el centro de Giuliano, que Lino no la pudo empujar”, añadió. “Empezamos el segundo tiempo de la misma manera. Pero una gran jugada de Brahim, que la pudimos haber resuelto mucho mejor nosotros, termina inclinando la balanza para un partido en el que el contragolpe para ellos estaba ahí, con Vinicius y Mbappé, que retroceden para trabajar con el equipo”, analizó.

Más allá de la caída, Simeone se tiene fe para la revancha: “Quedamos con vida y esperamos tener una gran noche en la vuelta”. El Atlético Madrid deberá ganar para poder mantenerse con vida en la eliminatoria.

El ex mediocampista también fue protagonista por su reacción en el golazo de Julián Álvarez, que fue el empate parcial de sus dirigidos. El ex volante de la selección argentina hizo el típico gesto moviendo su mano, elogiando la factura de la conquista del delantero cordobés. El Araña es una apuesta de Simeone, quien quiso incorporarlo luego de que el punta de Calchín no tuviese los minutos deseados en el Manchester City.

Otra arista que dejó el cotejo y en particular de Simeone, fue la reacción que tuvo Brahim luego de conquistar su gol. En su festejo, el volante español nacionalizado marroquí se abrazo con su DT, Carlo Ancelotti, y de inmediato miró hacia el banco de suplentes rival. Lo buscó al Cholo y le dijo “hablá ahora, hablá ahora; hablaste ayer, hablá ahora”. Esto se debió a que antes del encuentro el entrenador argentino creía que Brahim no iba a ser titular. El mediocampista del Merengue se lo tomó personal y reaccionó de esa forma. Simeone le resto importante y, cuando fue consultado al respecto, dijo “no vi nada”.

Y hubo una perlita más del Cholo, que en el final se marchó antes del pitazo porque pensó que el partido había finalizado, cuando en realidad no había sido así. Se dio cuenta, volvió y saludo rápido a Ancelotti.

La reacción de Brahim a Simeone luego de conquistar el segundo gol del Real Madrid

Este martes, el Real Madrid se puso en ventaja a los 3 minutos con el tanto de Rodrygo y el Atlético Madrid igualó con la obra maestra de Julián Álvarez. Pero, en el amanecer del complemento, Brahim Díaz puso otra vez en ventaja al equipo merengue.

La serie está abierta y se definirá en una semana. El clásico madridista tiene una historia reciente importante en la Champions League con dos finales que disputaron en 2014 y 2016, en las que se impuso el equipo merengue. El conjunto a cargo de Simeone busca su primer título en el principal torneo de clubes en Europa.

En tanto que, por La Liga, este domingo el Atlético Madrid visitará al Getafe. Una semana más tarde tendrá un nuevo choque con aire de final ya que recibirá al Barcelona (a las 17, hora de Argentina), en un duelo directo por la punta de La Liga. El equipo catalán hoy suma 57 puntos, uno más que el elenco albirrojo.