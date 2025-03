¿Guillermo Barros Schelotto vuelve a dirigir al fútbol argentino? El equipo de Primera División que lo llamó

Guillermo Barros Schelotto fue tentado por Vélez Sarsfield (Crédito: Getty)

El club Vélez Sarsfield se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Sebastián Domínguez, y uno de los nombres que surgió con fuerza en las últimas horas es el de Guillermo Barros Schelotto. Según informaron fuentes ligadas al club de Liniers, la dirigencia del club habría contactado al entrenador, quien actualmente se encuentra en Argentina por motivos familiares, para evaluar su interés en el proyecto. Este acercamiento inicial habría sido positivo, ya que el ex entrenador de la selección de Paraguay manifestó su disposición a regresar al fútbol argentino y asumir el desafío de liderar a un equipo con aspiraciones internacionales.

De acuerdo con lo publicado por TyC Sports, el interés de Vélez en Barros Schelotto no es casual. El club busca un perfil que pueda potenciar al equipo, que tiene como objetivo competir en la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para concretar la llegada del Mellizo sería el aspecto económico. Vélez atraviesa una situación financiera complicada, agravada por la frustrada venta de Valentín Gómez al grupo Foster Gillett, lo que limita su capacidad para ofrecer un salario competitivo acorde al nivel de experiencia del entrenador, quien viene de dirigir a nivel internacional.

Según explicó el periodista Hernán Feller en el programa Presión Alta de TyC Sports, el club de Liniers contactó al Mellizo hace unos días cuando Sebastián Domínguez aún seguía siendo el entrenador principal, pese a enfrentar una delicada situación debido a los resultados adversos. Durante ese primer contacto, que se realizó a través de una llamada telefónica, las dos partes discutieron sobre proyectos e ideas para el futuro del equipo.

Sebastián Domínguez dejó de ser entrenador de Vélez Sarsfield de común acuerdo con la dirigencia (Crédito: Foto Baires)

El propio Barros Schelotto mostró interés en la propuesta planteada por los dirigentes de Vélez y acordaron mantener el diálogo más adelante. Aunque no se avanzó significativamente en las conversaciones iniciales, el interés del club por contar con los servicios del entrenador se mantiene vigente. Mientras tanto, Domínguez continuaba al mando del equipo, lo que limitaba cualquier desarrollo inmediato en las negociaciones.

Feller también reveló que el Mellizo tiene previsto volar de regreso a los Estados Unidos la próxima semana, pero destacó que el interés de Vélez se considera “real y concreto”. Además, señaló que estas primeras comunicaciones parecen indicar la disposición de Barros Schelotto a asumir el cargo en el banco del Fortín, una vez que concluya cualquier posible compromiso que aún tenga en territorio estadounidense.

Sin embargo, a fines de 2024 en una entrevista que le concedió al diario español Marca, Guillermo anticipó dónde le gustaría dirigir: “Tuve muchas propuesta para volver a Sudamérica. Pero quiero dirigir en Europa. Ya estuve en Palermo, pero solo durante cuatro partidos porque, en ese momento, UEFA no me reconoció la licencia por no tener la experiencia correspondiente. Ahora sí la tengo y me gustaría que el siguiente paso fuese aquí”.

Falcioni es otro de los entrenadores que estudia Vélez Sarsfield (Fotobaires)

De acuerdo con la información compartida en Presión Alta, el entrenador prioriza su regreso a la dirección técnica, y Vélez sería el primer club en dar un paso formal para intentar contratarlo. Feller agregó que esta propuesta firme por parte del conjunto de Liniers fue clave para que otros clubes, como Boca Juniors, no hayan logrado avanzar en conversaciones con el técnico argentino previamente. Esto refuerza la posibilidad de que Guillermo elija el proyecto de Vélez como su próximo desafío profesional.

La necesidad de encontrar un reemplazo para Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo recientemente, llevó a Vélez a evaluar varias alternativas. Entre los nombres que inicialmente sonaron para ocupar el puesto se encuentran Julio César Falcioni y Carlos Tevez. El Emperador incluso expresó públicamente su interés en asumir el cargo, aunque aclaró que hasta el momento no había recibido ningún contacto formal por parte del club.

Por otro lado, el nombre de Carlos Tevez también fue considerado, pero habría sido descartado en las últimas horas. El ex delantero de la selección argentina y de clubes como Boca Juniors, Manchester United y Juventus, tuvo experiencias previas como entrenador en Rosario Central y Club Atlético Independiente, aunque su último paso por el Rojo terminó en mayo de 2024 tras una serie de resultados adversos.

Carlos Tevez, de último paso como entrenador de Club Atlético Independiente, es otro de los apuntados por la dirigencia de Liniers (EFE/Matias G Napoli Escalero)

La posible llegada de Guillermo Barros Schelotto a Vélez genera expectativas debido a su amplia trayectoria como entrenador. El Mellizo dirigió equipos de renombre como Lanús, Boca Juniors, Los Ángeles Galaxy y la selección de Paraguay. Entre sus logros más destacados se encuentra la conquista de la Copa Sudamericana con Lanús y varios títulos locales con Boca, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos del fútbol argentino en los últimos años.

El Mellizo Barros Schelotto habría mostrado interés en el proyecto de Vélez, destacando el potencial del equipo y la oportunidad de competir en la Copa Libertadores. No obstante, cualquier avance en las negociaciones dependerá de que ambas partes logren superar las dificultades económicas que enfrenta el club.

Mientras tanto, la dirigencia velezana designó a Marcelo Bravo como director técnico interino, aunque su presencia en el próximo partido contra San Martín de San Juan, programado para el viernes en el estadio Amalfitani, no está confirmada hasta el momento. Este panorama refuerza la incertidumbre dentro del club, que, tras haber celebrado un panorama exitoso con la obtención de la Liga Profesional, enfrenta ahora una situación crítica en el ámbito deportivo.