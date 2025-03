Tevez sorprendió en un torneo de golf junto a glorias del fútbol: tiros espectaculares, baile y un guiño a Boca

Los fantásticos tiros de Carlos Tevez en un torneo de golf con leyendas

Tras dar sus primeros pasos como director técnico en Rosario Central e Independiente, y a la espera de poder afrontar nuevos desafíos, Carlos Tevez fue invitado a un torneo de golf en el que sorprendió a los espectadores con sus cualidades. El certamen, que reunió a grandes figuras del mundo del fútbol, incluido Gabriel Omar Batistuta, se llevó a cabo en Tailandia y enfrentó al Equipo de Inglaterra contra el Equipo Mundial.

El Conjunto británico, liderado por Lee Westwood, se coronó campeón del torneo de golf Reignwood Icons of Football tras imponerse sobre el team liderado por Sergio García con un contundente marcador de 72-33. Este evento, que tuvo lugar en el Robinswood Golf Club de Bangkok, marcó el debut asiático de la Icons Series y reunió a destacadas figuras del fútbol internacional.

La participación de Tevez no pasó inadvertida. Incluso, la cuenta oficial del campeonato compartió videos de los mejores golpes realizados por los futbolistas-golfistas, destacando uno en particular del argentino que sorprendió tanto al público como al propio jugador. “Una bestia Carlitos!! Crackkk”, comentó uno de los internautas sobre la performance del jugador que supo vestir la camiseta de la selección argentina. A su vez, el Apache tuvo un guiño con Boca que no pasó desapercibido, ya que llevaba los colores azul y oro en uno de sus palos.

Tevez en el torneo de golf con leyendas

Antes del inicio del torneo, el exfutbolista del Manchester United y Juventus expresó su entusiasmo por formar parte de esta experiencia: “Es un placer ser seleccionado para representar al equipo Mundo contra Inglaterra en Bangkok. ¡Vamos!”, declaró.

El exdelantero de Boca Juniors aprovechó esta oportunidad para explorar otra de sus pasiones, ya que a lo largo de vida siempre demostró su gusto por el golf. Tevez fue invitado por la organización del torneo y compartió equipo con otras leyendas del fútbol como Diego Forlán, Luís Figo, Gabriel Batistuta, Ruud Gullit, Ronald de Boer, Hamit Altıntop y Nemanja Vidić. Por su parte, el Equipo de Inglaterra contó con figuras como John Terry, Theo Walcott y Robbie Fowler, entre otros.

El certamen se desarrolló entre el 1 y el 2 de marzo en la capital de Tailandia y adoptó un formato similar al de la Ryder Cup, enfrentando a dos equipos en una competencia que combinó golf y fútbol. El Equipo Mundial, al que pertenecía Tevez, llegó a la jornada final con una desventaja de 44-22, lo que representó un desafío significativo. Sin embargo, el conjunto inglés demostró su superioridad al ganar ocho de los doce partidos individuales disputados el último día, asegurando así el título.

Gabriel Batistuta en el torneo de golf con leyendas del fútbol

Por su parte, se vivió un curioso momento en medio de uno de los emparejamientos, ya que se enfrentaron Robbie Fowler, ex estrella del Liverpool, y Nemanja Vidić, una de las grandes figuras en el Manchester United de Sir Alex Ferguson. “Cuando nos enteramos de los emparejamientos antes, pensé que había algo entre Liverpool y Manchester United”, aseguró el ex delantero de los Reds.

“Sé que ya no jugamos más, pero siempre es bueno superar al Manchester United como jugador del Liverpool y como muchacho del Liverpool. Sé que es Inglaterra contra el resto del mundo, pero siempre existe ese elemento de rivalidades entre clubes; es simplemente lo que hacemos”, concluyó Fowler.

El torneo dejó una huella en su primera edición en Asia, no solo por la calidad de los participantes, sino también por el formato innovador que permitió a los aficionados disfrutar de un espectáculo único.