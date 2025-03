Lionel Messi no viajó a Houston con el plantel de Inter Miami: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no jugará ante Houston Dynamo (Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami no podrá contar con su máxima figura, Lionel Messi, para el partido del domingo ante Houston Dynamo por la segunda fecha de la MLS. El astro argentino no formó parte de la delegación que tomó el vuelo rumbo a la ciudad texana para el compromiso válido por el campeonato estadounidense.

Según informó el Miami Herald, el capitán de las Garzas no se subió al avión, pero para tranquilidad de los fanáticos, no se encuentra lesionado y fue una decisión del técnico Javier Mascherano, con fines de darle descanso para los próximos compromisos del Inter. Esta información fue confirmada por Infobae.

La finalidad de la ausencia de Messi para el choque ante Houston Dynamo tiene que ver estrictamente con el ajetreado calendario de partidos que afrontará Inter Miami. Cabe recordar que las Garzas recibirán el próximo jueves 6 de marzo en el Chase Center de Fort Lauderdale al Cavalier de Jamaica en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La idea es que el jugador de 37 años no se desgaste.

Mascherano ya había dado indicios durante el último compromiso ante Kansas City por el torneo internacional cuando sacó del terreno de juego a Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, los futbolistas más veteranos de su plantilla, para darles descanso. La temporada será larga para Inter, que además jugará el Mundial de Clubes a mitad de año.

Lionel Messi festeja tras anotar uno de los goles con los que Inter Miami eliminó a Sporting Kansas City de la Copa de Campeones de la Concacaf (IMAGN IMAGES/Sam Navarro)

“Leo está bien y se entrenará con normalidad como el resto de sus compañeros”, informó el Jefecito el viernes ante la prensa. Messi estuvo en la práctica de fútbol y los únicos jugadores que se ausentaron fueron Fafa Picault y Marcelo Weigandt, quienes se están recuperando de lesiones musculares.

Por otra parte, Yannick Bright regresó a los entrenamientos después de recuperarse de un corte por encima de la rodilla. En tanto que el arquero Drake Callender, quien se lesionó el músculo aductor durante la pretemporada, participó del ensayo, pero continúa en duda para participar del partido del domingo en Houston.

“Drake lleva una semana completa entrenando con normalidad y todo depende de cómo se sienta. No hay mucho más para decir”, indicó Mascherano. Y completó: “Es la misma situación. Hace más de dos semanas que está entrenando como siempre, pero nos dijo que no se siente al 100 por ciento. Seguiremos hablando con él”. En caso de no contar con Callender, el argentino Oscar Ustari será el guardián de los tres palos del Inter.

Por último, el entrenador argentino contestó acerca del exigente calendario y las chances de que Messi pueda estar en todos los partidos de Inter Miami. “Cada situación y temporada es diferente y hay que poner todo en contexto. Jugamos una ronda eliminatoria la semana pasada. No había forma de rotar el plantel. Comenzamos la temporada en Kansas, donde la Liga de Campeones es una competencia importante para nosotros”, explicó Masche.

Inter Miami debutó en la MLS con un empate 2-2 como local ante New York City FC y buscará este domingo su primera victoria ante Houston Dynamo como visitante. La tercera jornada de tendrá al conjunto de la Florida otra vez en casa contra Charlotte FC, el domingo 9 de marzo.