La intimidad del primer día del Diablito Echeverri como jugador del Manchester City: saludo en inglés y autógrafo especial

Claudio Echeverri en el vestuario del Manchester City

Claudio Echeverri ya es oficialmente jugador del Manchester City. El Diablito se sumó al equipo inglés tras su actuación en el último Sudamericano Sub 20 con la camiseta de la selección argentina. La intimidad de su primer día en el equipo que dirige tácticamente Pep Guardiola.

A primeras horas de la mañana, la cuenta oficial del club posteó un video en el que se observaba al futbolista tomar una cámara de una bolsa y luego se lo veía a él dentro del Etihad Stadium, con la indumentaria del club, pero aún sin revelar la camiseta ni el dorsal que usaría. “¡Envío especial!”, indicó la institución en el cuerpo de la publicación.

“Hi, blues. Come on City”, fueron las primeras palabras que pronunció el argentino como futbolista de los Citizens. “La verdad que estoy muy contento de estar acá, tenía una ilusión muy grande de poder venir. Ahora que ya estoy acá, toca disfrutar, divertirme y a jugar que es lo que más me gusta”, agregó.“La verdad es que tengo muchas ganas de jugar, de estar adentro de la cancha y, sobre todo, conocer a mis compañeros, que voy a aprender mucho sobre ellos”, expresó Echeverri mientras sostenía la camiseta y develaba el misterio de qué número es el que va a usar: el 30.

Luego, recorrió las instalaciones del club y, mientras observaba un mosaico de Sergio Agüero, declaró: “El Kun Agüero que es un ídolo acá, en el Manchester City, por todas las cosas que hizo, por el gran jugador que fue. La verdad es que es una alegría enorme estar acá. Mi estilo de juego es la velocidad, la gambeta y la definición”.

Claudio Echeverri en su primer día en Manchester City

Tiempo más tarde, se pudo observar al juvenil, que debutó en Primera División en junio del 2023 bajo la dirección de Martín Demichelis y facturó con River cuatro goles y ocho asistencias en 48 apariciones, dejar su autógrafo en uno de las gigantografías digitales con su imagen. Acto seguido, firmó la clásica carta de videojuegos en las que se indican los valores estadísticos de los jugadores.

Las repercusiones en redes sociales no tardaron en llegar y, horas después, el club volvió a subir un nuevo video con declaraciones de Echeverri en el cual habló acerca de su adaptación. “Ojalá que mi adaptación sea corta para jugar pronto”, expresó el Diablito.

Luego, fue el momento de su primera práctica como jugador de los Citizens. Pasado el mediodía se pudo ver al jugador posar junto a sus compañeros del City con la ropa de entrenamiento.

Diablito Echeverri en la práctica del Manchester City

Los ciudadanos deberán reponerse del duro golpe que significó la eliminación en Champions League a manos del Real Madrid. Además, su andar irregular en la Premier League le trajo varios dolores de cabeza a Pep. Por lo que su mayor aspiración para lo que resta de la temporada es la FA Cup y este sábado 1° de marzo se medirá con Plymouth por los octavos de final de dicha competencia.

Pese a que se especulaba con que Echeverri pueda sumar algunos minutos en ese partido, Guardiola decidió posponer su debut. “Principalmente, estará para el final de la temporada, quizá para el Mundial de Clubes”, había indicado el entrenador, con respecto a cuando utilizará a su nueva incorporación.