El diálogo con Haaland y la frase de Guardiola sobre su debut: los detalles del primer día del Diablito Echeverri en Manchester City

Jugó la final de la Libertadores 2012 con Boca Juniors y sorprendió al confesar que es hincha de River Plate: “No me arrepiento” Darío Cvitanich manifestó su cercanía con el Millonario, club que estuvo muy cerca de contratarlo durante la primera etapa de Marcelo Gallardo

Cavani habló del gol que falló en el último minuto de la eliminación de Boca y avisó: “A veces las cosas no salen y no por eso hay que renunciar” El delantero uruguayo reconoció estar dolido por la pelota que no pudo empujar debajo del arco: “La vi mil veces”