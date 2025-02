El Chino Maidana contó detalles de su brutal accidente en moto: “El tipo que me chocó pensó que estaba muerto”

El Chino y la moto tras el accidente

A poco más de diez días del accidente sufrido en Santa Fe, el ex campeón mundial de boxeo Marcos “Chino” Maidana habló con Infobae y contó detalles del siniestro vial ocurrido el 18 de febrero, mientras conducía una motocicleta en su provincia natal.

“Siento que volví a nacer”, reconoció el ex púgil, quien impactó contra un automóvil Renault Clío RT en el kilómetro 915 de la ruta, una zona de tránsito frecuente entre accesos rurales y vías principales. Tras el choque, fue trasladado de urgencia, permaneció internado durante algunos días y luego recibió el alta médica, encontrándose fuera de peligro.

“No recuerdo nada del accidente. Si bien nunca perdí el conocimiento y me encontraba despierto, recién me acuerdo cuando llegué al hospital. Ahora estoy con reposo y sigo con estudios por los golpes fuertes que tuve en la espalda y en el pecho”, explicó Maidana.

El ex boxeador detalló que manejaba su motocicleta BMW 647-R1300 GS, un modelo de alta gama diseñado para largas distancias, y colisionó con un vehículo que transitaba desde un acceso rural. El impacto, a casi 200 kilómetros por hora, pudo haber sido fatal, pero el ex campeón se salvó de milagro. Testigos indicaron que la caída pudo haber sido aún más grave, pero Marcos Maidana amortiguó el golpe al caer en una zanja con pasto húmedo.

“No lo puedo creer ni yo. Volé 150 metros y no tengo ningún hueso roto ni nada. La moto me salvó la pierna porque impacté de costado. Le di con el motor que tiene una barra antigolpe que sobresale. Por eso no me pegué la pierna contra el auto, sino me hubiera roto todo. Siento que volví a nacer. Fue un milagro por chocar a esa velocidad”, afirmó.

El oriundo de Margarita, en Santa Fe, se mostró agradecido por la atención recibida en el Samco de Florencia y luego en el Hospital Regional de Reconquista: “Me atendieron muy bien todos, fueron muy atentos y les agradezco”.

Sobre las circunstancias del accidente, Maidana relató: “Aunque mucho no me acuerdo, yo sé que venía fuerte y vi el auto que parecía que estaba parado ahí. En ese momento veo que quiere dar vuelta en U y, aunque lo quise esquivar un poquito, lo agarré de costado. Creo que me despidió porque terminé volando 150 metros. Nadie puede creer cómo llegué hasta ahí”.

Y agregó una frase estremecedora: “El hombre que manejaba vio cómo choqué y volé y tampoco lo creía. El tipo pensó que yo estaba muerto”.

El Sanatorio Norte de Avellaneda, en Santa Fe, confirmó que el ex campeón mundial sufrió politraumatismos, traumatismo encéfalo-craneano leve y traumatismo cerrado de tórax. Un informe posterior indicó que Maidana estaba estable, evolucionando favorablemente y en condiciones de pasar a sala general para continuar su recuperación.

Ya en su hogar, el Chino Maidana se recupera de los fuertes golpes en la espalda, el pecho y un tobillo. “Estoy vivo de milagro. Estoy acostumbrado a los golpes, pero no como este”, bromeó el ex campeón mundial de boxeo.

El oriundo de la localidad de Margarita de la provincia de Santa Fe comenzó a boxear a los 15 años y llegó al olimpo de la disciplina con su fama de peleador franco y noqueador. Se convirtió en profesional en 2004 y terminó con un récord de 35 victorias (31 por KO) y apenas cinco derrotas, todas por decisión de los jurados. Fue campeón mundial en las categorías superligero y welter de la AMB y protagonizó peleas de altísimo impacto, como su triunfo ante Adrien Bronner, quien llegaba invicto, en 2013; o la doble batalla contra Floyd Mayweather.

“La primera la peleé para ganar, pero en la segunda subí lesionado de una costilla y me terminó infiltrando el doctor (Walter Quintero). Me dolía un poco y por eso mi estrategia fue ir a buscar un golpe de suerte, a ver si podía noquear. No se pudo”, se lamentó, en diálogo con Infobae.

Anunció su retiro en 2016, aunque no volvió a pelear desde aquellas épicas contiendas con Money y, si bien amagó con regresar al ring en más de una oportunidad, se dedicó a la promoción, con destacados representantes en su staff, como el Puma Martínez.