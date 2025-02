Un famoso ex futbolista estalló de furia en vivo por defender a Messi en una discusión: “Vete, estás ofendiendo al fútbol”

El Lobo Carrasco se peleó en vivo por defender a Messi

Francisco Carrasco jugó durante 11 temporadas en el FC Barcelona, ganó diez títulos y fue compañero de Diego Maradona. Pero desde que dejó el campo de juego y los bancos de suplentes (también ofició de DT) por el análisis y las cámaras de TV, se convirtió en uno de los defensores más férreos de Lionel Messi.

“Me permite seguir viviendo”, llegó a enfatizar para describir lo que siente cuando ve jugar al delantero argentino. Fogoso en los debates del afamado programa de TV español “el Chiringuito”, el Lobo Carrasco, de 65 años, se hizo viral por una discusión que se salió de control con su compañero de plató Fran Garrido.

La ex gloria del Barça analizaba con mirada crítica una resolución de Lamine Yamal, la nueva gema del conjunto blaugrana, que a los 17 años ya ofrece perlas de las que regalaba la Pulga, por lo que las comparaciones en España son constantes. “Aunque creas que no, ha habido momentos en los que Messi ha tirado y no ha hecho el gol. Aunque creas que no, hubo momentos en los que le quitaron el balón. Aunque creas que no, hubo Mundiales en los que jugó fatal. Y no pasó nada, y todos sabemos lo bueno que era”, lo aguijoneó su antagonista.

Ahí se sonrió, mientras el resto de los presentes del estudio entendieron el desafío y se escuchó el “uuuuh”. “Fran: jajajaja”, ironizó una carcajada, antes de elevar la temperatura. “Vete del programa, porque estás ofendiendo al fútbol”, azotó el Lobo.

“Vete a Miami con Messi“, lo volvió a azuzar Garrido, entrenador con dilatada trayectoria en divisiones formativas y el Ascenso de su país. “¿Ahora mismo?”, devolvió Carrasco. “Vete a Miami ahora mismo y le explicas que no se falla un gol. Y le dices por qué no metió el gol que le hizo al Getafe 25 veces por temporada”, arremetió su contrincante.

“Tu Real Madrid, ve a cogerla 25 veces de allí. O no, 26, perdón”, le lanzó el ex extremo, en alusión a la cantidad de goles que la Pulga le anotó al elenco con el que simpatiza Garrido, que contestó: “Tu equipo, el FC Messi”. “¿Y por qué te metes conmigo?”, inquirió el ya histórico panelista del show. “Te has metido tú, te has metido tú, a ver. Me acabas de echar”, fue el leño decisivo para la explosión de Carrasco, quien asestó: “Si hablas mal de Messi no tienes ni puta idea de fútbol”.

Ante el estallido, ya empezó a escucharse la voz de Josep Pedrerol, el conductor del ciclo, llamando a la concordia. “Por favor, Lobo”. Pero el ex delantero no dio marcha atrás. “Ya sabes lo que te pasó antes del Mundial...”, vociferó un enardecido Carrasco que, ante la sonrisa burlona de Garrido, continuó sin filtro. “Jijiji, tan putita. Te callaste. Ya no quiero hablar contigo. Tú estás hablando en serio esta noche, queriendo que yo saque esto que estoy sacando hoy”, lo acusó por su rapto de furia.

“Creo que has perdido el norte”, se le escuchó decir al DT-panelista. “Lobo, el tono, por favor, asume que no has estado bien con esto, palabrotas, todo...”, lo retó el animador del programa, en el cierre de un cruce de máxima tensión.