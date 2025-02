La reacción viral de Enzo Pérez cuando un fanático de River le preguntó sobre la eliminación de Boca en la Libertadores

La divertida rección de Enzo Pérez ante la eliminación de Boca

La temprana eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima causó un terremoto puertas adentro de La Bombonera, donde se viven horas de plena incertidumbre. Inclusive, Fernando Gago estaría en la cuerda floja y podría despedirse contra Rosario Central. Sin embargo, en la vereda de enfrente están gozando de su momento, ya que el mundo River Plate se está agasajando por el presente Xeneize. Y uno de los abanderados que suele tener la Banda a la hora de los dardos es Enzo Pérez

Aunque, en esta ocasión, el mediocampista de 39 años lo hizo de forma indirecta. El día posterior a la caída de Boca, el vehículo del mendocino fue abordado por un grupo de fanáticos riverplatenses que buscaban una firma y sacarse una foto con él. En medio de esta situación, un pequeño fanático lo sorprendió al preguntarle: “¿Enzo Pérez, qué opinas de que Boca se quedó afuera de la Libertadores?”.

Allí, a pesar de que el futbolista no emitió una respuesta verbal, sonrió automáticamente. Esta reacción desató furor en las redes sociales, en las que se hicieron eco de la risa del referente. “Ya lo dijo todo”, afirmó uno de los integrantes del grupo que estaba junto al jugador. Cabe destacar que Pérez ya tuvo varios episodios contra el Xeneize en los que dejó su sello característico.

La chicana de Rodolfo D'Onofrio a Boca

No obstante, el ex Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz no fue el único representante millonario que hizo alguna alusión a lo ocurrido con Boca. Rodolfo D’Onofrio lanzó una punzante chicana contra el cuadro que tiene a Juan Román Riquelme al mando. “Antes del 9 de diciembre de 2018, alguien dijo que el que perdiera iba a tardar 20 años en recuperarse. Tenía razón”, publicó el ex presidente de River Plate en su red personal de X (antes Twitter).

Esto fue en alusión a las declaraciones que Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, había realizado en la previa del histórico encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, que terminó con la consagración del conjunto de Núñez en la final de la Copa Libertadores. El ex presidente de la Nación había argumentado por entonces: “El que pierde tarda 20 años en recuperarse, es una final en la que se juega mucho, demasiado”.

Posteriormente, las redes sociales oficiales de la institución también fueron parte de las cargadas, aunque de forma sutil. “¡Buen día, Millonarios! Faltan 19 días para el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores", posteó la cuenta de River en X. Al mismo tiempo, Independiente no se quiso quedar afuera y le dedicó un mensaje al Xeneize. "No, no son“, publicó en un tuit, acompañado por los trofeos internacionales de la entidad. Todo esto en relación con las siete Libertadores que tiene el Rojo, quien se seguirá manteniendo como el máximo ganador de la competición.

El mensaje que le dedicó River a Boca

Pipo Gorosito, DT de Alianza surgido de la cantera de la Banda, hizo fuertes declaraciones antes del partido y se mantuvo firme respecto a su postura sobre la influencia del estadio de Boca. ”Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, remarcó.