Fuerte análisis de Ruggeri tras la eliminación de Boca de la Libertadores: el “fracaso rotundo” de Riquelme y la crítica a Gago

El análisis de Oscar Ruggeri tras la eliminación de Boca

La eliminación de Boca Juniors en la Fase II de la Copa Libertadores dejó un clima de tensión en La Bombonera. El Xeneize cayó en los penales contra Alianza Lima, quedando sin chances de pelear por el acceso a la fase de grupos y sin posibilidades siquiera de disputar la Copa Sudamericana, más allá de la sustancial pérdida económica que significará no protagonizar el principal torneo del continente.

El entrenador Fernando Gago quedó en el ojo de las miradas ante algunas decisiones durante la serie con el elenco peruano, con la determinación de hacer ingresar a Leandro Brey por Agustín Marchesín para los penales como principal punto de debate.

Una de las voces críticas fue la de Oscar Ruggeri, quien no dudó en apuntar contra esta modificación en los segundos finales del juego. “¿Ahora qué decís? ‘Vamos a estar atentos a la tarde que no gustó que hayan sacado al arquero’. ¡A mí tampoco! Increíble lo que pasó. A Gago cuando le llegó la noticia que le iban diciendo (de cambiar al arquero), tenía que decirle: ‘No, nene, atajá vos. Quedate parado. ¿No atajaste ninguno? Listo, no importa, no atajaste. Pero vos te quedás en el arco’. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a hacer el cambio por un pibito? Me decís que está Chiquito Romero, te digo ‘dale, sí, me la juego porque este atajó, demostró en partido no importantes, clave’. Pero ni ahí te lo cambio”, fue su encendido análisis en el programa F90 de ESPN.

El ex campeón del mundo aseguró que Marcos Rojo, en su rol de líder, debía intervenir: “Rojo, el capitán, tiene que ir y decirle a Gago: ‘¿Qué hacés?‘. Tiene que ir y golpearlo a Gago atrás y decirle ‘dejá al arquero’. Yo soy Gago, agarro al arquero y le digo: ’¿Por qué te querés ir? ¿Estás loco? Andá a atajar vos. Vos sos el tipo importante, nos trajiste hasta acá. Atajás dos penales y te ponen allá arriba’. ¡La gran posibilidad tenía!“, planteó en referencia al diálogo que se dio en el banco de suplentes antes del ingreso de Brey.

“Creo que Gago tiene que seguir y salir el viernes. ¿Para qué lo llamaron? Es un técnico al que llamaron por algo. Perdieron, ¿lo sacan ahora?“, planteó el Cabezón sobre el futuro del DT.

El campeón del mundo en 1986, que surgió en los 80 de las Inferiores del Xeneize, también lanzó un furioso mensaje contra la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme: “Qué me van a venir a decir ahora, esto del arquero... Me vuelve loco. ¡Hace dos años que Boca es un fracaso, pero rotundo!“, subrayó, en referencia a un supuesto malestar de la directiva por lo sucedido con el cambio de arquero.

“Dos años que no participan en Copa Libertadores. ¿Cómo un equipo como este no va a estar en la Copa Libertadores? Nos hace mal al fútbol argentino; hasta a River, la Conmebol. ¡A todos les hace mal! Dos años no va a jugar. Es un fracaso rotundo. Eso tiene que preocupar a los dirigentes. Imaginate si Riquelme no estaría de presidente y estaría afuera las cosas que estaría diciendo. Barbaridades, ¿o no? Ahora estamos con Gago porque es el responsable absoluto, pero es un fracaso de los dirigentes desde hace dos años”, afirmó.

El panelista del programa televisivo intentó diferenciar la responsabilidad de Gago y de la dirigencia: “¿Qué van a decir? ¿Nos hace ruido lo del arquero? Nos hace ruido que hace dos años que no participás, que tenés un plantel que cuesta una fortuna, no jugás ninguna copa. Con la Copa Libertadores recaudás, no sé si son 30 o 40 millones si llegás a la final. Ahora tenés que pagar todo un plantel, todo el año, para jugar un campeonato. Eso es un fracaso. Eso tendrían que medir. Si Riquelme lo dijo una vez: los buenos ganan la Copa Libertadores. Fracaso, pero total de los dirigentes. Es de locos, porque van dos años. ¿Qué vamos a seguir diciendo? ¿Cuántos entrenadores pasaron? No sé cuántos, siete, seis, cinco...”.

El ex defensor, de 63 años, aseguró también que la “gente se va a expresar” este viernes en la Bombonera cuando Boca reciba a Rosario Central por el inicio de la 8ª fecha del Torneo Apertura.