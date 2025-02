Tras la palabra de Gago, Gorosito redobló la apuesta con una contundente frase a horas de visitar a Boca: “No es normal”

Fernando Gago le respondió a Néstor Gorosito, quien volvió a emitir una controvertida frase a horas de la revancha entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Copa Libertadores

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Pipo Gorosito, volvió a emitir polémicas declaraciones en la antesala de la revancha ante Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores. El DT argentino manifestó nuevamente su inquietud respecto al arbitraje en la serie que enfrenta a su equipo contra el Xeneize. Pipo expresó su descontento tras conocerse la designación del árbitro chileno Piero Maza para el partido de vuelta, que se disputará el próximo martes. El ex técnico de River Plate cuestionó la decisión, señalando que no es habitual que un árbitro dirija dos encuentros consecutivos a un mismo equipo en una competición internacional.

El malestar de Gorosito se origina en el hecho de que Maza ya estuvo a cargo del arbitraje en el partido de vuelta de Alianza Lima contra Nacional de Paraguay, donde el equipo peruano logró una victoria por 3-1 como local. Ahora, con el mismo juez designado para un encuentro crucial en la cancha de Boca, el técnico teme que esta repetición pueda influir en el desarrollo del juego. “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, declaró Gorosito en la última conferencia de prensa.

Las críticas de Gorosito hacia el arbitraje no son nuevas en esta serie. Tras la victoria de Alianza Lima en el partido de ida, el entrenador ya había expresado su preocupación por el desempeño del árbitro uruguayo Esteban Ostojich. En ese entonces, el técnico señaló que el arbitraje le había generado “muchísima atención” y que este era uno de sus mayores temores de cara al partido de vuelta en la cancha de Boca. Estas palabras, pronunciadas en la conferencia de prensa posterior al encuentro, dejaron en claro que el entrenador estaba en alerta máxima respecto a las decisiones arbitrales en esta fase del torneo.

Por otro lado, el historial de Boca Juniors con el árbitro chileno Piero Maza incluye resultados positivos. Maza estuvo a cargo de dos partidos del equipo argentino en competiciones internacionales: una victoria por 1-0 frente a Deportivo Cali, que permitió a Boca avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, y un empate 0-0 contra Nacional Potosí en el debut de otra edición del torneo. Este antecedente podría ser un factor que aumenta la preocupación de Gorosito, quien teme que el árbitro pueda estar condicionado en un partido tan decisivo.

El encuentro del próximo martes fue calificado como una “final” por el entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, tras el partido que el Xeneize le ganó a Aldosivi por el Torneo Apertura argentino. La importancia del partido no solo radica en el avance en la competición, sino también en la tensión que se ha generado entre ambos equipos y en las declaraciones cruzadas sobre el arbitraje. Para Alianza Lima, el desafío será mantener la ventaja obtenida en el partido de ida por 1-0, mientras que Boca buscará revertir el resultado en su estadio, con el apoyo de su público.

Las declaraciones de Gorosito reflejan una estrategia que no solo busca señalar posibles irregularidades, sino también ejercer presión sobre el arbitraje en un contexto de alta competitividad. Vale recordar que el técnico argentino también fue polémico al referirse a La Bombonera, conocida por su ambiente intimidante. Sin embargo, Pipo lo minimizó y sostuvo: “Lo de la cancha de Boca es todo biri biri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera”.

Fernando Gago fue consultado sobre esta controvertida frase y en rueda de prensa, expresó: “Son opiniones. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”.

El regreso de Paolo Guerrero a la convocatoria de Alianza Lima.

Los convocados de Alianza Lima para visitar a Boca Juniors por la Copa Libertadores

El reencuentro entre Paolo Guerrero y Fernando Gago vuelve a los focos en un contexto de expectativa deportiva. El delantero peruano, quien tuvo un paso bajo la dirección técnica de Gago en Racing Club, retoma protagonismo en Alianza Lima tras superar una lesión en el tobillo. Durante su etapa en el club argentino, la relación entre ambos se tensó debido a la falta de minutos para el experimentado goleador; ahora, sus caminos se cruzan nuevamente.

El regreso del atacante de 41 años coincide con su inclusión en la lista de convocados de Alianza Lima para viajar a Buenos Aires. Guerrero, quien se ausentó en el partido de ida de la llave por estar en recuperación, volvió al campo el pasado viernes. En ese encuentro, correspondiente a la Liga 1 de Perú, anotó el único gol que definió la victoria de su equipo contra Juan Pablo II, un resultado que subraya su vigencia como pieza clave del ataque de los ‘íntimos’.

Por su parte, Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, suma con Guerrero una alternativa confiable en la delantera, vital de cara al enfrentamiento crucial en el que su equipo buscará marcar un hito en su historia. En este panorama, mientras Gago trabaja para alinear a los jugadores disponibles en su esquema, Gorosito confía en el aporte de su veterano goleador para intentar frenar las aspiraciones deportivas de Boca Juniors en un 2025 competitivo.