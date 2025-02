Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria del Inter sobre el Genoa: el efusivo festejo colgado del alambrado con los hinchas

En un enfrentamiento clave para las aspiraciones del Inter en la Serie A, Lautaro Martínez marcó el gol que le dio los tres puntos al conjunto Nerazzurri. Por la fecha 26 del torneo italiano, en un duelo disputado en el estadio Giuseppe Meazza, el equipo del atacante bahiense se impuso por 1 a 0 sobre el Genoa. De esta manera, a falta de que el Napoli juegue su partido correspondiente, quedó como el único puntero.

El tanto del Toro llegó en un momento trascendental para su equipo, ya que el reloj marcaba 78 minutos y se le estaba escapando el cotejo, además de la cima del campeonato. De hecho, a pesar de que fue el claro dominador en el terreno de juego durante gran parte del encuentro, al conjunto local le costó generar situaciones claras de gol en gran parte del duelo.

De esta manera, Martínez ganó en el área visitante tras un tiro de esquina ejecutado por Hakan Çalhanoğlu. El turco tiró un centro preciso que cayó en el área chica, donde se impuso en el aire Lautaro. ¿El detalle? El argentino se sacó de encima la marca antes de que su compañero impacte el balón, un leve movimiento que le permitió quedar libre a la hora de cabecear.

* El resumen de la victoria del Inter ante Genoa

El panorama era tan complicado para el Inter, que el Toro salió corriendo a festejar el tanto de forma efusiva: saltó las vallas publicitarias, se colgó del alambrado que separan las tribunas del estadio y se puso a gritar el gol con fervor de cara a sus aficionados. Luego de esto, pasó a celebrarlo con sus compañeros, quienes lo acompañaron con el rugido apasionado.

Una vez que el Inter se puso en ventaja en el marcador, el elenco visitante buscó la igualdad con vehemencia y obsequió facilidades en su zona defensiva. A pesar de que los dirigidos por Simone Inzaghi estuvieron cerca de ampliar el resultado, no pudieron vencer la resistencia del arquero Nicola Leali, quien le atajó un claro mano a mano al hombre de la selección argentina en la última jugada.

No obstante, las alarmas en el conjunto local se encendieron sobre el cierre de la primera parte. El argentino Joaquín Correa, quien fue parte del once titular, se retiró del terreno de juego con claros gestos de dolor. Incluso, las molestias eran tan fuertes que no pudo salir a disputar el segundo tiempo y tuvo que ser reemplazado durante el entretiempo.

*La lesión de Joaquín Correa

Por su parte, Lautaro se destacó a lo largo de todo el partido, no solo por su gol, sino por su notable trabajo con y sin pelota. Esto remarca la enorme temporada que están entablando el capitán del Inter, debido a que lleva 16 goles y seis asistencias en 35 partidos disputados.

A su vez, con este resultado, el Inter escaló hasta la cima de la Serie A y le puso presión a su principal perseguidor. Con un partido más, la institución Nerazzurri suma 57 unidades, mientras que el Napoli tiene 56. Cabe destacar que el equipo dirigido por Antonio Conte jugará de visitante contra el Como de Nico Paz para completar la jornada, el domingo a partir de las 8:30. A todo esto, la próxima fecha tendrán que enfrentarse entre sí en el Estadio Diego Armando Maradona, en un duelo en el que pondrán en juego el liderato.

¿Lo próximo para Lautaro Martínez? Deberá medirse contra la Lazio por la Coppa Italia, el miércoles desde las 17:00 horas. Por otro lado, en el transcurso de la semana se conoció quién será el rival del Inter en los octavos de final de la UEFA Champions League: el Feyenoord de Países Bajos, que viene de eliminar al Milan en la fase de Playoffs.