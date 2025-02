Su gol desde diferentes ángulos, el gesto contra el frío extremo y su táctica para combatirlo: el show de Messi bajo cero con Inter Miami

El gol de Messi ante Kansas City desde diferentes ángulos

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el comienzo oficial de la temporada 2025 para el Inter Miami. En el estreno de la Concachampions, el astro rosarino anotó el gol del triunfo 1-0 frente a Sporting Kansas City, en el duelo de ida de la serie por el torneo continental. Más allá de la victoria del equipo de Javier Mascherano, hay que remarcar que el partido se jugó bajó un frío extremo, con una temperatura de 15° bajo cero y una térmica de -23°.

En ese contexto, el número 10 de la visita fue la gran figura del encuentro y autor del tanto que le dio la victoria al conjunto. Después de mostrarse activo en la primera parte, a pesar de sufrir con el frío extremo, en el segundo tiempo marcó su primer gol oficial en el año. A los 10 minutos de acción, Sergio Busquets lanzó un envío largo en el área, el ex Barcelona bajó la pelota de pecho de espaldas a la valla, enganchó hacia la derecha para alejarse de su perseguidor y sacó un remate cruzado con la derecha que ingresó junto al palo opuesto.

El estadio explotó y hasta un joven saltó al campo para sacarse una foto con él. Como suele suceder en cada lugar que Messi visita con Inter Miami, rápidamente se vieron imágenes de su gol en las redes sociales desde diferentes ángulos en los que se puede apreciar el gesto técnico del capitán de la selección argentina para crear la acción que terminó en el tanto de su equipo.

Más allá del festejo, el 10 de Las Garzas padeció la ola polar que cubre la zona donde se disputó el encuentro. En la formación junto a sus compañeros, se vio que intercambió una charla con el árbitro sobre la situación climática, y las cámaras de la transmisión captaron un gesto de Messi en el que se lo vio sufrir por las bajas temperaturas. Para protegerse del frío, se vio que Leo utilizó calzas y una remera manga larga térmica para soportar los más de menos 20 grados en el campo de juego.

El gesto de Messi contra el frío extremo en Kansas City

Otro de los momentos que destacó la TV fue cuando, en un parate del encuentro, se acercó a la zona del banco de suplentes visitante y pidió asistencia a uno de los ayudantes del staff técnico del equipo. ¿Qué hizo? En las imágenes se puede ver como Messi aprovechó para cambiarse unos calentadores para manos que tenía por dentro de los guantes que utilizó a lo largo del partido en Kansas City.

Una vez que se terminó el encuentro, y cómo ya es un clásico, los rivales se acercaron para saludar al astro rosarino. Pero el que se llevó su camiseta como un souvenir para su carrera fue el árbitro del encuentro, el mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, quien no tuvo problemas y pidió la casaca en el terreno de juego. Tras una breve charla, Messi quedó en dársela en el vestuario, ya que en la cancha el frío era algo que pocas veces había sufrido.

Uno de los que habló tras el encuentro sobre la ola polar fue Mascherano. “Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy muy orgulloso porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano. Así que estoy muy orgulloso, porque me dieron el cien por cien con intensidad y mucha actitud. Así que estamos contentos. Estamos en la mitad de la fase de clasificación. Así que ahora intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros y estoy pensando en el sábado, en el inicio de la MLS”, reflexiona el ex jugador de la selección argentina.

El momento que Messi se cambia los calentadores de manos en el partido por la Concachampions

“La realidad es que nunca viví una situación así, con tanto frío. Se sentía. Es decir, nosotros fuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego”, agregó, al mismo tiempo que destacó la actuación de Messi, clave en el triunfo de su equipo.

Con la ventaja tras la victoria en la ida, Inter Miami jugará la revancha ante el Sporting Kansas City el próximo martes en el Chase Stadium. Pero antes, tendrá el debut en la temporada de la Major League Soccer frente al New York City FC, también como local.