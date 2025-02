Así fue el golazo de Messi en su primer partido oficial de 2025: la asombrosa marca que alcanzó en el triunfo del Inter Miami

* El tanto de la Pulga, en el inicio del segundo tiempo

La primera función oficial de Lionel Messi en 2025 llegó en circunstancias especiales: el Inter Miami visitó a Sporting Kansas City por la primera ronda de la Concachampions (la Liga de Campeones de la Concacaf), con una temperatura de 15° bajo cero y -23 de térmica. De hecho, el cotejo debió jugarse el martes por la noche y se postergó por la tormenta de nieve. Esta vez, con el césped verde y no teñido de blanco, pero con una atmósfera gélida, el capitán de la selección argentina, que más de una vez declaró que no se siente cómodo con las bajas temperaturas, buscó transmitir calor con su talento.

A los dos equipos les costó entrar en ritmo. No obstante, cuando las Garzas fluyeron fue cuando los volantes se encontraron con el Diez y aparecieron la inventiva y el fútbol. A los 7 minutos, la Pulga, de 37 años, filtró un balón entre los centrales para su socio Luis Suárez. No obstante, el uruguayo no pudo usufructuar la asistencia: abrió el pie para definir junto a un palo, pero la pelota se le fue ancha.

A los 29 intentó su primer remate franco, desde afuera del área, pero se marchó por encima del larguero. A los 32, envió un centro que Allende cabeceó alto. Y, a los 37, enganchó hacia afuera y sacó un disparo mordido, que rebotó en su marcador y se marchó al córner. En el medio, Kansas, que apostó a pegar las líneas y retroceder en largos pasajes del primer tiempo, apeló al juego brusco en un par de oportunidades para detenerlo. La acción más marcada se dio a los 32, cuando Jacob Barlett le pegó abajo.

* La gran asistencia a Suárez, que casi termina en grito

En el segundo tiempo, a los 10 minutos, marcó su primer gol oficial en el año. Y fue una obra de arte. Sergio Busquets lanzó un envío largo en el área, Leo la bajó de pecho de espaldas a la valla, enganchó hacia la derecha para alejarse de su perseguidor y sacó un remate cruzado, rasante y ajustado junto al palo opuesto a su posición. El estadio explotó como si el Inter Miami fuera local. Y hasta un joven saltó al campo para sacarse una foto con él.

Así, le puso números a su vigencia: alcanzó los 21 años marcando goles de manera oficial en la élite: desde 2005 hasta 2025. Impactante. Tras la apertura del marcador, el dueño de casa se adelantó, logró quitarle la pelota al conjunto rosa y pasó menos por los pies del campeón del mundo y de América. Así y todo, se las arregló para hacer de las suyas.

Una apilada entre varias piernas y un pase quirúrgico al ingresado Fafa Picault (que el extremo no llegó a aprovechar) fueron dos secuencias en las que logró despegar. La revancha ante Sporting se llevará a cabo el próximo martes en el Chase Stadium. Antes, el sábado, también en Florida, el Inter debutará en la MLS ante New York City FC, ante la calidez de su público... Y del clima más benévolo de Miami.