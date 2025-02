La singular historia de amor que recorre el mundo: un reconocido ex jugador se enamoró de la mascota de su club

El ex futbolista se casó con Viktoria

Markus Krosche, conocido por su destacada carrera en el mundo del fútbol alemán, es también protagonista de una inusual historia personal que une su trayectoria profesional con su vida familiar. Krosche, actual director deportivo del Eintracht Frankfurt, forjó una relación duradera con Viktoria, quien en aquel entonces trabajaba como la mascota del club SC Paderborn, lugar donde jugó durante gran parte de su carrera.

Krösche jugó 373 partidos con el Paderborn entre 2001 y 2014, y es considerado un ícono del equipo, siendo incluso nombrado capitán del equipo del siglo. Fue en este club donde no solo vivió sus mejores años futbolísticos, sino también donde conoció a Viktoria, quien ocasionalmente vestía el disfraz de Holli, el ratón mascota del club.

En diálogo con el medio alemán Bild, Krosche recordó con humor cómo surgió el romance: “Mi esposa trabajaba para una agencia que comercializaba la mascota. Trabajaba allí simultáneamente con sus estudios y acompañaba a Holli a sus citas como fotógrafa, entre otras cosas. Así fue como nos conocimos”.

Cuando se le preguntó si realmente ‘se casó con la mascota’, respondió entre risas: “No lo diría así, pero es verdad, sí, esta es nuestra historia”. Viktoria ocasionalmente ayudaba como Holli en días de partido, y estas interacciones dieron pie a una relación que floreció con el tiempo.

Ella y sus hijos y viven en Paderborn

La familia de Krosche, conformada por Viktoria y sus dos hijas adolescentes, Maya y Clara, ahora reside en Paderborn. Este núcleo familiar ha vivido diferentes etapas, incluyendo el período en que Markus trabajó en el RB Leipzig, donde la distancia y exigencias laborales influyeron en su dinámica como padres.

En 2019, Krösche asumió un rol como director deportivo en Leipzig, llevando consigo inicialmente a su familia. Sin embargo, la constante falta de tiempo por compromisos como la Liga de Campeones, sumado al impacto de la pandemia de coronavirus, los hizo tomar una decisión complicada.

“En un momento dado, nuestro pequeño preguntó: ‘Papá, nos mudamos a Leipzig por ti y casi nunca estás aquí. ¿Por qué estamos aquí?’. Fue una experiencia que te cambia la vida y que obviamente te afecta mucho como padre. Por eso la cambiamos”, confesó Krosche. Finalmente, Viktoria y las niñas regresaron a Paderborn, encontrando allí mayor estabilidad.

Además de su singular historia personal, Krosche ha construido una sólida carrera profesional. Como futbolista, pasó casi toda su trayectoria en el Paderborn, ayudando a llevar al club desde la cuarta división hasta la Bundesliga. Reconoció que su éxito en el campo no se debió a talentos excepcionales, sino a su dedicación: “No me ficharía porque no tengo ninguna habilidad sobresaliente. No tenía una buena técnica, no tenía un cabezazo sobresaliente y no era especialmente rápido. Definitivamente le fallaría a nuestro equipo de exploración”.

Tras colgar los botines, pasó a entrenar al equipo juvenil del Paderborn y trabajó como entrenador asistente en el Bayer Leverkusen. Más tarde, asumió roles como director deportivo en el Paderborn, Leipzig y, finalmente, en el Eintracht Frankfurt en donde se convirtió en una pieza clave de sus éxitos recientes, como la victoria en la Europa League en 2022.