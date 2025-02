“Es inhumano jugar así”: la cruda confesión de Javier Mascherano tras la victoria de Inter Miami bajo una ola polar

"Esto es inhumano": la cruda confesión de Javier Mascherano tras el triunfo del Inter Miami

Inter Miami revalidó sus credenciales de candidato en la Concachampions al imponerse por 1 a 0 ante Sporting Kansas City gracias a un golazo de Lionel Messi en el Sporting Park, escenario que presentó una temperatura de 17 grados bajo cero (una sensación térmica en cancha de 25 bajo cero). Ante este escenario, Javier Mascherano, que continúa invicto como entrenador de las Garzas desde su desembarco como reemplazante de Gerardo Martino, se mostró orgulloso por el desempeño de sus jugadores y lanzó una cruda confesión al afirmar que “es inhumano” jugar en estas condiciones.

“Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy muy orgulloso porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano. Así que estoy muy orgulloso, porque me dieron el cien por cien con intensidad y mucha actitud. Así que estamos contentos. Estamos en la mitad de la fase de clasificación. Así que ahora intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros y estoy pensando en el sábado, en el inicio de la MLS", lanzó sin rodeos el Jefecito, quien se calzó el buzo de DT del conjunto de Fort Lauderdale por primera vez de manera oficial.

Continuando su análisis sobre las condiciones climáticas, manifestó: “Era la primera vez que participaba en un partido en estas condiciones. Así que para mí fue difícil. Intenté transmitirles cosas positivas. Pero luego tienes que ir al campo y tienen que correr y tienen que jugar. Por eso sé lo difícil que es. Estoy muy orgulloso de ellos”. Con este triunfo, Inter Miami llega con margen al partido de vuelta, que será el próximo martes a las 22 en el Chase Stadium de Florida. En caso de ganar, en octavos de final se medirá ante Cavalier Soccer Club de Jamaica, elenco que clasificó como campeón de la Copa Caribeña de la Concacaf 2024.

“La realidad es que nunca viví una situación así, con tanto frío. Se sentía. Es decir, nosotros fuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego. La realidad es que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores que tenemos. Al final es eso. Los jugadores han tenido una personalidad bárbara para poder jugar este tipo de partidos, sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que íbamos a tener que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, de la cancha por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto y no supimos jugarlo. Y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros", explicó el Jefecito.

Por su puesto, el entrenador también se rindió a los pies del capitán del equipo, quien con su gol lleva 21 temporadas consecutivas marcando al menos un tanto. “Fue fantástico. Tal vez para la gente que no lo conoce. Yo lo conozco. Es normal, porque hizo cosas como estas mil veces. Tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestro equipo”, soltó. La próxima presentación del Inter Miami será este sábado ante New York City, en el marco de la primera jornada de la MLS.

En lo que respecta al trámite del partido, el director técnico analizó: “Lo que tratamos de estar es bien organizados defensivamente, tratar de no dar demasiados espacios al rival para jugar e ir adaptándonos a cada rival que nos va a tocar. La verdad es que hoy los chicos hicieron un esfuerzo muy grande. Era muy difícil jugar en estas condiciones y es por eso que al final uno termina estando tan satisfecho. Creo que el equipo nunca perdió la forma, siempre estuvo organizado. Supo convivir con pasajes del partido donde sabíamos que íbamos a sufrir un poco y lo hicimos con naturalidad. Y bueno, eso siempre es importante. Es importante terminar con cero en nuestro arco, sabiendo que nosotros de mitad de cancha hacia adelante tenemos gente que normalmente suele hacer la diferencia. Entonces vamos a seguir insistiendo en tener una muy buena organización defensiva que nos va a dar rédito a lo largo de la temporada”.