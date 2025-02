Sorpresa en el ATP de Doha: Novak Djokovic perdió en segunda ronda ante el italiano Matteo Berrettini

La segunda ronda del ATP 500 de Doha arrojó una de las grandes sorpresas con la inesperada derrota de Novak Djokovic (7° en el ranking mundial) frente al italiano Matteo Berrettini (35°), por 7-6 y 6-2.

El serbio, tercer preclasificado en el certamen que se desarrolla en la capital de Qatar, no pudo frente a Berrettini, quien logró además su primera victoria frente al máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis.

El italiano batalló en la primera manga para quedarse con el tie-break y en el segundo set ganó con solvencia, quebrándole el servicio a Nole, para rubricar un 6-2 en 1 hora y 33 minutos de partidos. En la siguiente instancia, Berrettini buscará el pase a cuartos de final ante el neerlandés Tallon Griekspoor (51°).

Más allá de la derrota, Djokovic, de 37 años, sigue en carrera en el torneo de Doha en el dobles masculino junto al español Fernando Verdasco y jugarán la instancia de cuartos de final el mañana frente a la segunda mejor pareja del certamen, que integran el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara.

Novak Djokovic saluda al italiano Mateo Berrettini, quien lo eliminó en el ATP de Doha (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Por otro lado, el balcánico estuvo en el foco de los medios tras la victoria en el doble al opinar sobre la controversial suspensión por dopaje del italiano Jannik Sinner. “He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha con cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, afirmó Djokovic en conferencia de prensa.

“Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados”, añadió el serbio, que destacó que la decisión sobre Sinner contrasta con la de otros tenistas que recibieron castigos más severos.

“Hemos visto los casos de Simona Halep y Tara Moore y otras menos conocidas que han luchado mucho tiempo por solucionar sus casos y que han sido suspendidas por largos períodos. Es hora de hacer algo y abordar el sistema porque es evidente que la estructura no funciona así”, agregó el ganador de 24 títulos de Gran Slam en Doha, su primer torneo desde que sufrió una lesión durante el Abierto de Australia.

“Sinner y Swiatek eran los números uno del mundo. Veremos qué sucede en el futuro, pero me parece muy injusto. Veremos lo que ocurre y la situación en otros casos de jugadores de nivel inferior”, concluyó quien hoy está en el séptimo lugar del ranking mundial masculino.

Djokovic, afuera en segunda ronda del ATP de Doha tras perder con Berrettini (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

En cuanto al torneo ATP de Doha, el español Carlos Alcaraz, máximo favorito, derrotó al croata Marin Cilic y chocará mañana ante el italiano Luca Nardi. Por su parte, el australiano Alex de Miñaur (2° preclasificado) se medirá ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

En otros enfrentamientos destacados de octavos de final, el ruso Daniil Medvedev (6°) jugará ante el belga Zizou Bergs (58°), Andrey Rublev (10°) chocará frente al portugués Nuno Borges y el británico Jack Draper (16°) se medirá ante el australiano Christopher O’Connell (84°).