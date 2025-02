Fabbiani dejó Deportivo Riestra luego de la caída ante Sarmiento: asumirá como DT en otro equipo de Primera

Cristian Fabbiani dejó de ser entrenador de Deportivo Riestra. El Ogro dirigió su último partido a cargo del Malevo en la derrota frente a Sarmiento de Junín por 2 a 1, en condición de visitante. Su futuro inmediato parece ligado a un viejo conocido suyo: Newells. La Lepra cayó ante Rosario Central en el clásico de la ciudad y eso propició la salida de Mariano Soso como DT, que se concretó esta noche.

Por su parte, Riestra ya se despidió de Fabbiani con un posteo en redes sociales. La foto que subió el club, sin ningún mensaje anexo, indicó: “Cristian Fabbiani. Gracias por siempre”.

Tras el partido, el ahora ex DT de Riestra se abstuvo de hablar acerca de su futuro y de los rumores que lo vinculan con el equipo rosarino. “Si me toca irme sería una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia, porque no tengo tiempo para pensar. Lo voy a hacer cuando volvamos a Buenos Aires. Tengo mucha bronca porque se nos escapó un partido que no estaba en los planes. Hoy tengo la cabeza en blanco porque siento que el encuentro se me fue de las manos”, había expresado antes de su adiós.

La despedida de Riestra al ex delantero

Su carrera como DT comenzó en el Ascenso. Se estrenó en Fénix, luego tuvo su primer paso por Riestra, en 2022 y, un año después recaló en Deportivo Merlo. Ya en Primera División, tuvo su estreno con el Malevo. Acumuló 13 victorias, 15 derrotas y 17 empates, lo que redondeó una efectividad del 41.48%.

El Ogro ya tuvo un paso por la Lepra, pero en su etapa de futbolista. Llegó en 2008 procedente del CFR Cluj de Rumania y regaló buenos momentos. Su salida se dio un año más tarde hacia River Plate, debido a que el club rosarino mantenía una deuda salarial con él, lo que aprovechó para forzar su partida hacia el club de Núñez.

El arribo de Fabbiani implicaría la salida de Rubén Capria como asesor deportivo del club. El Mago está desde agosto del año pasado en el cargo y fue el encargado de llevar a Soso para reemplazar a Ricardo Lunari. En ese entonces el nombre del Ogro sonaba para ser el eventual elegido, pero Capria desistió de su contratación por no ser de su agrado futbolístico.

Al ser esta una decisión exclusivamente dirigencial, se especula que sea Capria el que tome la decisión de desvincularse de la institución. El debut del entrenador sería en la próxima fecha, cuando Newells visite a Barracas Central, el lunes desde las 17.

El conjunto rosarino solo tiene tres puntos en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ganó un encuentro y el resto de partidos terminaron en derrotas. Se encuentra en el puesto 13 de la Zona A, solamente tiene por debajo a Unión de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata, dos conjuntos que aún no conocen la victoria en las seis fechas que se disputaron en el certamen.