La sorprendente respuesta de Guardiola cuando le preguntaron por las chances del City ante el Real Madrid en la Champions

Pep, preocupado por el futuro del City en la Champions (Reuters/Jason Cairnduff)

La UEFA Champions League tendrá esta semana sus partidos de vuelta de la fase de playoff. El plato fuerte se servirá el miércoles cuando el Real Madrid reciba al Manchester City. En la ida, los Merengues se impusieron por 3 a 2 en Inglaterra; un resultado categórico, aunque no definitivo. Aún así, sorprendentemente, Pep Guardiola, DT de los Ciudadanos, dejó en claro que no tiene mucha fe de revertir la serie. “El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, es mínimo. No sé si llega al 1% o a cuánto”, declaró.

De todas formas, el entrenador español manifestó que no dejarán de intentar remontar el resultado. “Será mínimo, pero en la medida en que tengas posibilidades, lo intentaremos, eso seguro, ¿sabes? La oportunidad es mínima porque el resultado no fue bueno. Con 2-1, sería diferente. Pero con 2-3, la oportunidad es menor, pero en la medida en que tengas una oportunidad, vamos a aprovecharla, y veremos qué pasa”, explicó

Este cruce es el cuarto consecutivo entre ambos equipos por la competición más importante de Europa. Por ahora, el historial es favorable para el club español, que se impuso en el 2022 y 2024. Los Citizens se quedaron con el mano a mano en el 2023, edición en la que se consagraron campeones del certamen por primera vez.

El City esta temporada no ha mostrado el nivel con el que tenía acostumbrado a sus aficionados. Su andar irregular en la Premier League y la clasificación en la última fecha de la Fase de Liga de la Champions -aún así no pudieron acceder directamente a octavos-, dan cuenta de eso.

“Hay muchos, muchos partidos en los que no jugamos al nivel que jugamos, y al final, lo perdimos. Esta temporada, la realidad es que hemos estado a kilómetros, a kilómetros de distancia”, expresó Guardiola.

El club inglés llega a esta definición luego de golear por 4 a 0 al Newcastle, con una buena actuación del delantero egipcio Omar Marmoush, quien marcó por triplicado y otra anotación de James McAtee. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando Erling Haaland sintió una molestia y debió ser remplazado.

* Todo lo sucedido en la ida en Manchester

Iban 84 minutos cuando los dirigidos por Guardiola marcaban la salida de las Urracas y Haaland se acercó a presionar a Fabian Schär sobre el lado derecho de la cancha. En ese instante, de manera repentina, el atacante noruego sintió una molestia en la rodilla derecha y cayó sobre el campo de juego con muecas de dolor.

Al finalizar el partido, el entrenador le bajó el tono a la situación vinculada a su principal figura en declaraciones a la prensa: “Cuando cayó, todos estaban asustados. Se levantó, caminó, sonriendo como siempre. No hablé con él, pero los médicos no vinieron con malas noticias”. Ante la posibilidad de contar con él para la revancha de este miércoles desde las 17 (hora argentina) ante el Merengue en el Santiago Bernabéu, cerró: “Ojalá”.

Además, el noruego dio otro guiño de que esa molestia fue pasajera con una llamativa historia subida a su cuenta personal de Instagram para sus más de 38 millones de seguidores. En la imagen elegida se lo ve comiendo un trozo de carne asada para reponerse del desgaste sufrido este sábado. “Pequeño banquete después del partido”, escribió el jugador de 24 años.