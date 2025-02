La caída de Haaland que alarmó al Manchester City de Guardiola a horas del cruce contra Real Madrid: “Todos estaban asustados”

La ciclotimia del Manchester City se resume en lo que fueron los dos últimos partidos por la Premier League, ya que los Ciudadanos pasaron de ser goleados 5-1 por Arsenal como visitante a reponerse en la Liga con un triunfo 4-0 al Newcastle en el Etihad Stadium para mantenerse en zona de clasificación a la próxima Champions League, pero la prioridad está en el presente, más precisamente en la revancha contra Real Madrid por la edición actual de la Orejona.

La trascendencia del cruce de vuelta es vital, ya que debe remontar un 2-3 sufrido en Inglaterra, y para eso es necesario contar con la mayoría de sus futbolistas, en especial con Erling Haaland, autor de los dos goles el martes pasado en los playoffs. Debido a esto, un gesto del noruego en el compromiso de este fin de semana instaló las alarmas en el seno del plantel para el viaje a España.

Iban 84 minutos del partido, el resultado estaba 4-0 por los goles de Omar Marmoush por triplicado y James McAtee. Los anfitriones marcaban la salida de las Urracas y Haaland se acercó a presionar a Fabian Schär sobre el lado derecho de la cancha. En ese instante, de manera repentina, el atacante noruego sintió una molestia en la rodilla derecha y cayó sobre el campo de juego con muecas de dolor.

La tranquilidad por el triunfo mutó a una preocupación inmediata entre los aficionados, incluso en el propio DT que se agarró la cabeza ante el peor de los escenarios. Los médicos del club entraron a asistirlo, se reincorporó y logró salir por sus propios medios. Matheus Nunes ingresó por Haaland, quien llegó al banco de suplentes caminando con naturalidad, una acción que calmó los corazones de los Sky Blues.

Al finalizar el partido, Pep Guardiola le bajó los humos a la situación vinculada a su principal figura en declaraciones a la prensa: “Cuando cayó, todos estaban asustados. Se levantó, caminó, sonriendo como siempre. No hablé con él, pero los médicos no vinieron con malas noticias”. Ante la posibilidad de contar con él para la revancha de este miércoles desde las 17 (hora argentina) ante el Merengue en el Santiago Bernabéu, cerró: “Ojalá”.

Además, Erling Haaland dio otro guiño de que esa molestia fue pasajera por una llamativa historia subida a su cuenta personal de Instagram para sus más de 38 millones de seguidores. En la imagen elegida se lo ve comiendo un trozo de carne asada para reponerse del desgaste sufrido este sábado. “Pequeño banquete después del partido”, escribió el jugador de 24 años.

La publicación de Erling Haaland comiéndose un trozo de carne: "Pequeño banquete después del partido"

Tiempo atrás, Haaland contó detalles de su alimentación en el documental The Big Decision, que fue filmado antes de su mudanza del Borussia Dortmund a Inglaterra. Una de las bases son el corazón y el hígado, dado que son ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio.

“Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más casera posible es lo más importante. Hay gente que dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? ¿La de las cadenas de comida rápida o la de la vaca comiendo hierba justo allí?”, manifestó. Su dieta alcanza las 6000 calorías diarias e incluye algunos permitidos, como lasaña preparada por su papá Alfie (ex futbolista del City) o la pizza.

Su método para mantenerse fuerte y competitivo va más allá de la alimentación. Según cuenta en la filmación, solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y trata de mirar la luz del sol tan pronto como se despierta. También es aficionado a los baños de hielo y a los lentes que filtran la luz azul para mejorar su sueño.

Ahora será cuestión de evaluar la recuperación del Androide en las próximas horas para analizar si podrá estar desde el comienzo en el partido decisivo contra el Madrid en España, instancia en la que está en juego el pase a octavos de final de la Champions League.

