La provocación de un juvenil de Brasil al plantel de Argentina en medio de los festejos por el Sudamericano Sub 20

La burla de Igor Serrote a los jugadores argentinos

A partir de la caída por 3 a 2 de la selección argentina ante Paraguay y la victoria de Brasil por 3 a 0 frente a Colombia, el Scratch se consagró campeón del Sudamericano Sub 20 que se disputó en Venezuela. Sin embargo, la polémica se instaló por las reiteradas burlas por parte de los futbolistas de la Canarinha hacia la Albiceleste. No solo bastaron los gritos y los cantos mientras perdía el equipo de Diego Placente, sino que estos gestos prosiguieron en la ceremonia de premiación: Igor Serrote les mostró la medalla dorada a sus rivales y, no conforme con eso, siguió en las redes sociales.

A pesar de que el clima de tensión entre ambos elencos comenzó a escalar desde el inicio de la competición con el triunfo 6-0 de Argentina, el último día se desató con los futbolistas de la Verdeamarela alardeando por su título. En medio de la condecoración del plantel, algunos de los jugadores que se consagraron campeones estaban realizando una transmisión en vivo en sus Instagram personales. Y uno de ellos fue el mencionado Igor, quien grabó a los jugadores albicelestes parados al costado del podio, esperando a que sus rivales recibieran el trofeo respetuosamente antes de retirarse del terreno de juego. El número 13 del Scratch los filmó mientras les mostraba la medalla de campeón, al mismo tiempo que les gritaba “¿qué pasó?“, en reiteradas ocasiones.

Esta misma frase fue la que utilizó para apuntar contra un medio argentino. “¿Qué pasó? SOMOS CAMPEÕES!!“, replicó en una historia de su Instagram personal contra el diario Olé. ¿Por qué salió al cruce? Esto deriva de una publicación del citado diario en X (antes Twitter) en la que subió una imagen de Igor en la que se estaba burlando de los aficionados argentinos post empate 1 a 1. “Che... que alguien le avise a este muñequito que en la primera fecha se comió 6″, escribió el portal el jueves pasado.

Precisamente, la historia entre las dos selecciones en el Sudamericano comenzó en el primer encuentro de la competición, donde la Albiceleste vapuleó a la Verdeamarela por 6 a 0. Luego, en el enfrentamiento correspondiente al hexagonal final, que pudo haber definido al campeón con una fecha de antelación, igualaron 1 a 1 en un partido marcado por las fuertes patadas. Justamente, allí tuvo principal protagonismo Igor Serrote, ya que fue el autor de la peligrosa entrada sobre Alex Woiski, quien tuvo que terminar los 90 minutos entre lágrimas y sin poder mantenerse de pie. Terminó en el hospital.

Una vez finalizado el partido, la situación de tensión escaló al punto de que ambos planteles estuvieron al borde de una gresca. De hecho, tuvieron que entrar los integrantes de los cuerpos técnicos para calmar las aguas en reiteradas ocasiones. Los futbolistas se insultaron a los gritos durante varios minutos. Incluso, las cámaras de la transmisión oficial captaron a la estrella de River Plate Franco Mastantuono diciendo: “Te comiste seis, muerto”, por lo que sucedido en el debut de ambos equipos en el Sudamericano Sub 20.

Igor tuvo un cruce especial con los familiares en la tribuna. Allí ocurrió el momento en el que se señaló repetidamente las cinco estrellas de la selección mayor.

Otra de las situaciones en la que los jugadores brasileños se burlaron de los argentinos ocurrió durante la última jornada. En medio del partido en el que los dirigidos por Placente estaban perdiendo contra Paraguay, los jugadores del Scratch estaban mirando en las gradas. Aunque no lo estaba haciendo de forma pasiva, sino que estaban cantando contra sus rivales.

En un instante en el que los paraguayos se pasaban la pelota, se escuchó a los juveniles desde una tribuna gritar “ole, ole, ole”. Acto seguido, la transmisión de TV mostró las tribunas y captó el especial festejo de los campeones del torneo. Esta disputa puede sumar más capítulos en el corto plazo si ambas escuadras se cruzan en el Mundial de la categoría, a disputarse en Chile a partir de septiembre.

