Las bajas de peso que tendrá Boca Juniors para debutar en la Copa Libertadores

Fernando Gago define qué once plantará ante Alianza Lima en Perú

Luego de ganarle a Banfield de visitante y obtener así su segundo triunfo de forma consecutiva en el Torneo Apertura 2025, a Boca Juniors le llegó el turno de debutar en la Copa Libertadores. Este martes afrontará la ida de la Fase 2 ante Alianza Lima en Perú. Y de cara a este trascendental cotejo, el cuerpo técnico no podrá contar con varios futbolistas de peso. En la lista de bajas figura Edinson Cavani, víctima de una lesión.

El departamento médico de la institución boquense informó que el uruguayo se efectuó una tomografía y resonancia magnética que determinaron un edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento. La complicación en las lumbares las arrastra desde el duelo ante Huracán, motivo por el cual salió a la cancha disminuido frente a Racing en Avellaneda. Luego se ausentó ante Independiente Rivadavia y Banfield, mientras que se espera la evolución día a día para resolver cuándo volverá a las canchas oficialmente.

La otra reciente baja es la de Tomás Belmonte, quien duró poco y nada ante la Lepra mendocina en la Bombonera producto de un desgarro en el gemelo interno izquierdo. El mediocampista tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que con suerte llegará a jugar alguno de los partidos de la Fase 3 de la Libertadores, siempre y cuando el Xeneize elimine a Alianza Lima y acceda a dicha instancia.

Hay que recordar que Sergio Romero y Nicolás Figal permanecen en rehabilitación luego de pasar por el quirófano (Chiquito se hizo una limpieza de rodilla y el Zorro fue intervenido por un problema en su tobillo izquierdo), mientras que Ander Herrera transita la recta final de un desgarro en su isquiotibial derecho producido en el debut por el campeonato ante Argentinos Juniors. ¿Y Marcos Rojo? Aunque no hubo partes médicos oficiales, el defensor convive con una inflamación en un tendón de Aquiles que le impidió estar al 100% en el último tiempo. Es por esto que su último partido fue en el estreno en el torneo ante Argentinos, donde disputó los primeros 45 minutos y fue reemplazado. Fue su única presentación sobre siete encuentros oficiales en lo que va del año.

Gago se fue contento con la victoria ante Banfield, pero sabe que Boca debe levantar su nivel futbolístico (Fotobaires)

A una enfermería casi repleta hay que sumarle al suspendido Luis Advíncula, quien vio aquella tempranera roja antes del minuto de juego en la revancha por los octavos de final de la Sudamericana pasada ante Cruzeiro y se perderá el choque en su país natal ante Alianza Lima. Quedará listo para la revancha del próximo martes 25 de febrero, cuando Boca buscará el pase de ronda en la Bombonera (arrancará a las 21:30, mismo horario que la ida). Restará saber qué sucederá con otros jugadores que no fueron citados contra Banfield como Cristian Lema y Agustín Martegani, quienes quedaron excluidos por cuestiones futbolísticas.

En conferencia de prensa, Gago habló del flojo nivel que mostró Boca en los últimos encuentros pese a haber ganado: -Por qué cuesta sostener el ritmo: “Es una cuestión de trabajo, de convencerse. Hay que trabajar e intentar seguir en la búsqueda de un buen rendimiento. Ya lo dije, cuando un equipo gana, las cosas se ven de otra manera. Soy muy crítico cuando el equipo creo que juega bien o mal desde el lado personal y de lo que quiero trabajar. A partir de eso, trabajaremos para que puedan sostenerlo en todo el año”.

Quien lanzó una advertencia luego de la clasificación de Alianza Lima ante Nacional de Paraguay, desde Perú, fue Néstor Gorosito, DT del cuadro incaico. “Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11″, expresó Pipo.

Y además, lanzó una indirecta: “Gago no juega, juegan los jugadores. Considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Lo más importante es la materia prima, los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba. No me gustaban los entrenadores que se creen que los jugadores son muñequitos que mueven de acá para allá. Son formas, nadie tiene la verdad en el fútbol, yo tampoco la tengo. Sí considero que los jugadores son los que le dan brillo al entrenador”.