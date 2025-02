Gorosito habló antes de jugar con Boca por la Libertadores: “No me gustan los DT que piensan que los jugadores son muñequitos”

Alianza Lima eliminó a Nacional de Paraguay en Fase 1 de la Copa Libertadores y se acreditó el boleto para la siguiente instancia, en la que espera Boca Juniors. La ida de esta serie comenzará el próximo martes en Perú, donde los dirigidos por Néstor Gorosito intentarán sacar provecho de su localía. Pipo se refirió al inminente cruce contra el Xeneize, con quien siempre tuvo pica por sus pasos en River (como jugador y entrenador), San Lorenzo y la final de Copa de la Liga que le ganó con Tigre.

“Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11″, fue la advertencia que hizo Gorosito en plena conferencia de prensa tras la clasificación contra los paraguayos. Más tarde, completó: “Tenemos mucha confianza en el plantel y los jugadores que tenemos, estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero vamos a jugarles de igual a igual tanto acá como allá. Vamos a jugar para ganar, nosotros vamos a jugar para ganar, no vamos a jugar a ver qué pasa y qué va a hacer Boca. Veremos si nos superan o no”.

Al ser consultado por el técnico rival, Pipo aclaró: “Gago no juega, juegan los jugadores. Considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Lo más importante es la materia prima, los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba. No me gustaban los entrenadores que se creen que los jugadores son muñequitos que mueven de acá para allá. Son formas, nadie tiene la verdad en el fútbol, yo tampoco la tengo. Sí considero que los jugadores son los que le dan brillo al entrenador”.

Pipo Gorosito confía en el poderío de Alianza Lima para hacerle frente a Boca en la Libertadores

El experimentado entrenador argentino cerró su análisis previo a la llave que tendrá definición en la Bombonera el martes 25 de febrero: “Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En el fútbol es muy difícil hablar de lo que puede llegar a pasar”. Vale recordar que el ganador de esta eliminatoria tendrá que medirse con otro rival que saldrá de la llave que enfrentará a Deportes Iquique de Chile y Santa Fe de Colombia para clasificarse definitivamente a la fase de grupos de la Libertadores. Quien quede eliminado entre Alianza Lima y Boca, no protagonizará torneos internacionales en el resto del año ya que en dicha fase los equipos no son transferidos a la Sudamericana.

Alianza Lima visitará este sábado a Alianza Atlético Sullana por el campeonato peruano, luego abrirá su llave contra Boca y, en medio de la serie, tendrá que vérselas por el torneo doméstico frente a Juan Pablo II (el viernes 21/2). A esto también hizo referencia el DT blanquiazul: “Sinceramente estamos abocados a disfrutar hoy y mañana veremos de los próximos partidos. Normalmente en Argentina la federación protege a los equipos que juegan las copas, no los expone”.

A través de su cuenta de Twitter, antes de ser designado como entrenador de Alianza Lima, Gorosito le había tirado una chicana a Boca para recordar el título de Copa de la Liga que le ganó al Xeneize siendo DT de Tigre. “El 02/06/19 fue más fácil, misma cancha”, fue su mensaje a minutos de consumarse la eliminación del equipo de la Ribera en semifinales de Copa Argentina contra Vélez, en el histórico 4-3 en Córdoba.