La frase de un ex piloto de la Fórmula 1 que ilusiona a los fanáticos de Franco Colapinto

La frase de Roberto Merhi sobre Jack Doohan que ilusiona a los fanáticos de Franco Colapinto

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría dar un giro inesperado tras los recientes comentarios de Roberto Merhi, ex piloto de la categoría. En medio de los ensayos de neumáticos Pirelli en Jerez de la Frontera, España, Merhi dejó entrever que no está garantizado que Jack Doohan inicie la temporada en Alpine, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible oportunidad para el piloto argentino en 2025.

Durante su participación en el podcast Cope GP, Merhi, quien compitió en la F1 con el equipo Manor Marussia en 2015, expresó sus dudas sobre la presencia de Doohan en el equipo francés para el inicio del campeonato: “Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”.

Su comentario sorprendió a los conductores del programa, uno de los cuales reaccionó con incredulidad: “¿Qué dices? Pero si la primera carrera es en Australia…”. Sin embargo, Merhi insistió en que su información proviene de fuentes confiables y agregó que el australiano podría no completar las primeras cinco carreras de la temporada. Aunque luego suavizó su postura, asegurando que en principio Doohan arrancaría el campeonato, reforzó la idea de que su continuidad no está garantizada.

“No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará. No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”, esbozó.

El ex piloto de Fórmula 1 Roberto Merhi puso en dudo el futuro de Jack Doohan en Alpine (@robertomerhi)

La incertidumbre sobre Doohan no es un tema menor en Alpine, escudería que atraviesa un proceso de reestructuración y que, en los últimos meses, ha sido objeto de análisis dentro del paddock. En este contexto, Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, ha sido una figura clave en la evaluación de los pilotos.

A pesar de que el australiano fue anunciado como piloto titular, la presencia de Colapinto como reserva ha generado expectativas, especialmente después de su desempeño en el test de neumáticos en Barcelona, donde según diversas fuentes logró mejores registros que el australiano. Aunque la F1 es un deporte donde las decisiones suelen tomarse con base en contratos y factores financieros, el rendimiento en pista sigue siendo determinante.

En este escenario, la presión sobre Doohan es evidente. Su debut en el Gran Premio de Australia como piloto titular parecía seguro hasta las declaraciones de Merhi, que pusieron en duda su continuidad. Si su rendimiento no cumple con las expectativas del equipo, la posibilidad de que Colapinto tome su lugar podría convertirse en una realidad.

La cercanía de Merhi a la familia Sainz ha llevado a muchos a considerar que su información proviene de fuentes bien posicionadas dentro del paddock. Durante la charla, el español también se refirió a la situación de otros equipos, como Aston Martin, señalando que su rendimiento en 2025 podría no ser el esperado.

Estas palabras se encuentran en una sintonía similar a las que lanzó Joan Villadelprat, histórico colaborador de Briatore. El ex Ferrari y Benetton sostuvo: “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en (Jack) Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”.

Vale recordar que Colapinto, quien había sido piloto suplente en Williams, ahora ocupa un lugar destacado en Alpine como uno de los tres pilotos de reserva, junto con el novato Paul Aron y el experimentado Ryo Hirakawa. En su nuevo rol, será el corredor suplente de los titulares Pierre Gasly y Jack Doohan. La situación de este último podría abrir más oportunidades para el argentino, ya que Doohan tiene una cláusula que asegura su participación en solo cinco carreras más.

“Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones. ¿Lo será o no lo será? No lo sabemos. Pero Flavio, que lo conozco muy bien porque he estado diez años. Su mano derecha, mano izquierda y la del medio casi, casi. O sea que lo conozco muy bien. Él ahora ha apostado por Colapinto. Por esto digo que Doohan lo tiene difícil. Doohan lo tiene muy difícil. A menos de que Doohan iguale el tiempo de Gasly. Y Gasly es un piloto rápido, y si está allí, pues entonces la cosa se calmará. Pero si Doohan es mucho más lento que Gasly no creo que dure mucho tiempo”, concluyó.

