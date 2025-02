La patada de Alan Varela que provocó la lesión de Dybala, quien dejó el campo entre lágrimas

La actividad en el Viejo Continente no se detiene. Luego de los primeros encuentros correspondientes a los Playoffs de la Champions League; en la segunda competencia continental en orden de importancia también hubo protagonismo argentino.

En el Repechaje por un lugar en los octavos de final de la Europa League, la Roma se presentó en territorio lusitano para afrontar su primer compromiso frente al Porto de Martín Anselmi.

En el Estadio do Dragao se estableció el choque más destacado de la jornada, aunque no haya tenido un final feliz para Paulo Dybala. Es que el cordobés sólo permaneció durante 40 minutos en la cancha, debido a una dolorosa lesión en su rodilla izquierda. El lamentable episodio ocurrió cuando el ex Instituto se disponía a dominar de espaldas al arco, pero en ese instante recibió una violenta patada de Alan Varela que lo sacó del partido.

Lejos de llegar a la pelota, el ex Boca le apuntó a la rodilla al virtuoso atacante con pasado en la Juventus y el Palermo. Apneas sintió el impacto, La Joya supo que debía salir. Sus gestos de dolor cautivaron a los espectadores. Y sus lágrimas de frustración encendieron las alarmas de Lionel Scaloni, quien lo tenía en la carpeta para los próximos compromisos de la Selección para las Eliminatorias del Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo año.

Dybala fue reemplazado por Tommaso Baldanzi, y cuando parecía que los intérpretes se iban a retirar a los vestuarios con el marcador en blanco, Zeki Celik capturó una serie de rebotes y fusiló a Diogo Costa para celebrar el 1 a 0. Sin embargo, en el complemento Francisco Moura igualaría las acciones al sellar el 1 a 1.

En otro de los choques que se disputaron en primer turno, el Ferencvaros de Hungría se impuso por la mínima diferencia frente al Viktoria Pilsen de la República Checa. El israelí Mohammad Abu Fani marcó el único tanto del duelo para confirmar el gran juego que mostró el combinado local, que dominó el pleito en cantidad de ocasiones y posesión.

En el segundo tiempo, la visita intentó igualar la contienda pero solo fue capaz de realizar dos remates al arco ante una defensa rocosa que atentó contra los deseos de su rival. El sacrificio constante de la última línea local fue una de las razones que argumentaron el triunfo que fue defendido con uñas y dientes para conservar la ventaja de cara al a la revancha que se disputará el próximo jueves en el Doosan Arena.

En otro de los destacados del día, el Ajax dio un paso de gigante para acceder a la siguiente instancia, tras vencer 2 a 0 al Union Saint Gilloise, en un espectáculo que marcó la notable producción del joven belga Jorthy Mokio, de tan sólo 16 años, que cerró la victoria del conjunto neerlandés con un magnificó gol

La promesa del elenco de Ámsterdam, que debutó oficialmente el pasado domingo ante el Fortuna Sittard, volvió a responder a la confianza del técnico italiano Francesco Farioli con una actuación que confirma todas la expectativas que despierta el adolescente.

El joven belga, que pese a su edad ya ha debutado con la selección Sub 21 de su país, jugó 71 minutos y se afianzó como una de las figuras de la jornada.

TODOS LOS RESULTADOS DE LOS PLAYOFFS DE LA EUROPA LEAGUE

Fenerbahce (Turquía) 3-0 Anderlecht (Bëlgica)

Midtjylland (Dinamarca) 1-2 Real Sociedad (España)

Ferencvaros (Hungría) 1-0 Viktoria Plzen (República Checa)

Union Saint Gilloise (Bélgica) 0-2 Ajax (Países Bajos)

FC Porto (Portugal) 1-1 AS Roma (Italia)

AZ Alkmaar (Países Bajos) 4-1 Galatasaray (Turquía)

Twente (Países Bajos) 1-1 Bodo/Glimt (Noruega)

PAOK (Grecia) 1-2 FCSB (Rumania)