La sorprendente confesión de un jugador de Boca sobre Almirón y la final de la Libertadores: “Con cualquier otro DT la hubiésemos ganado”

El inesperado dardo del Pulpo González a Almirón por la final de la Libertadores con Boca

Boca Juniors logró su última corona continental en 2007, con Miguel Ángel Russo como DT y Juan Román Riquelme como bastonero. Desde entonces, llegó a tres definiciones; la última, en 2023. En esa ocasión, los dirigidos por Jorge Almirón cayeron 2-1 ante Fluminense en el Maracaná, en un duelo en el que el Xeneize contó con momentos favorables y sufrió la expulsión de Frank Fabra en un instante clave.

A un año y medio de aquella definición, Diego González sorprendió con una confesión. El mediocampista central, de 37 años, hoy en Unión Española, criticó duramente al DT (actualmente en Colo Colo) y deslizó que la semana previa al choque ante Flu sucedieron situaciones que minaron la tranquilidad del plantel.

“Con cualquier otro entrenador hubiésemos ganado la Copa. Es una opinión personal. Con otro planteo, con otra forma de vivir la semana... No quiero entrar en lo que hizo y lo que no hizo. Sé yo que por ahí lo que se vivió en la semana... Yo, como entrenador, porque ya me sentía entrenador, sabía que no iba a jugar, trataba de tranquilizar a los muchachos, trataba de bajar lo que veía del otro lado. Uno, cuando está con la cabeza más fría con lo que iba a pasar, lo toma de otra manera. Había mucho alboroto y a los protagonistas les tenés que dar tranquilidad, hacerlos disfrutar un momento único. Porque para mí también era un momento único, la primera vez en 18 años que iba a estar dentro de una final de la Copa Libertadores. Lo viví de esa manera, que con otro entrenador le hubiésemos dado la alegría que tanto quiere y anhela el hincha de Boca”, impactó el Pulpo en diálogo con TNT Sports.

El volante extendió su mirada negativa hacia el técnico con su ejemplo sobre la mesa. “Estuve tres años y medio en los que estuve muy feliz. Quizá tuve errores que me costaron caro. El querer estar en Boca y no querer fallar te lleva a cometer el error de no recuperarte bien de un cansancio y te lleva a una lesión. Con lo que me pasó el último año (con la casaca de Unión Española tuvo continuidad, disputó 31 partidos y anotó siete goles) quedó demostrado que era todo mentira, decían que estaba lesionado y todas esas cosas... Iba siempre al banco y no me ponían. Rotaban todos y el único que no rotaba era yo”, fustigó.

La decepción de Boca tras perder aquella final y Jorge Almirón, su DT

“El equipo consiguió un logro importantísimo, que fue llegar a una final por méritos propios, que se conseguían a base de individualidades. Pasó mucho tiempo, estuve justo en una liga en la que pude demostrar que no me lesioné en todo un año. Yo jugaba, 97, 100 minutos por partido, los jugaba siempre, entonces algo raro había. Yo me quedo con los momentos lindos, los momentos en los que pudimos ilusionar a mucha gente. Lo que vivimos en esa Copa es mérito de los jugadores, de los dirigentes y la gente”, cerró con otro golpe.

Almirón renunció a la dirección técnica de Boca horas después de aquella final. Mariano Herrón asumió como interino y, luego, Diego Martínez resultó el elegido por el Consejo de Fútbol. No obstante, el hoy orientador de Colo Colo ya advirtió a fines del año pasado: “Voy a volver, no sé cuándo, pero voy a volver”.