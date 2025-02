Cuti Romero “apareció” en la presentación del Ruso Zielinski como DT de Belgrano y su comentario hizo furor

El Cuti y el Ruso, unidos por el Celeste (Crédito: REUTERS)

Ricardo Zielinski fue presentado este miércoles como el nuevo entrenador de Belgrano, marcando el inicio de su segundo ciclo al frente del equipo cordobés. La conferencia de prensa, que tuvo lugar al mediodía, no solo generó expectativas entre los seguidores del club, sino que también dejó un momento emotivo protagonizado por Cristian “Cuti” Romero, actual defensor del Tottenham Hotspur y campeón del mundo y de América con la selección argentina.

El zaguero central siguió la transmisión en vivo de la presentación a través de la cuenta oficial de Instagram del club. Su participación no pasó desapercibida para los hinchas, quienes notaron su presencia virtual y se emocionaron aún más cuando el jugador dejó un mensaje que rápidamente se viralizó: “Si hace falta uno, acá estoy”. Este comentario desató una ola de reacciones en las redes sociales, donde los fanáticos expresaron su entusiasmo y nostalgia por el defensor surgido de las Divisiones Inferiores de Belgrano.

El comentario de Romero no solo emocionó a los hinchas, sino que también generó una gran repercusión en las redes sociales. Los seguidores de Belgrano no tardaron en expresar su entusiasmo con mensajes como: “El comentario del Cuti. Llámenlo ayer, por favor” y “Fijate quién comentó, un tal Cristian ‘Cuti’ Romero, campeón del mundo me parece… ¿De dónde? De Esquiú al mundo”.

La llegada de Zielinski al banco de Belgrano marca un momento importante para el club, que busca recuperar su mejor nivel tras la salida de Walter Erviti. Aunque el defensor no llegó a debutar en Primera División bajo la dirección técnica del “Ruso”, su formación en las categorías juveniles del club y su posterior ascenso al fútbol profesional han dejado una huella imborrable en los hinchas.

El comentario del Cuti Romero en la transmisión en vivo de la presentación del Ruso Zielinski

El zaguero de 26 años debutó en la máxima categoría en 2016, poco después de que Zielinski concluyera su primer ciclo en Belgrano. Su primer partido oficial fue contra Independiente, bajo la conducción técnica de Teté González. A pesar de no haber compartido cancha con el entrenador, el sentido de pertenencia del jugador hacia el club quedó demostrado una vez más con su mensaje durante la presentación.

El propio club no dejó pasar la oportunidad de destacar la interacción del defensor. En sus perfiles oficiales, Belgrano compartió una captura del mensaje de Romero, acompañada de la frase “Sentido de pertenencia CAB”. Este gesto reforzó aún más el vínculo entre el jugador y la institución, recordando a los hinchas el orgullo de contar con un futbolista de talla mundial que no olvida sus raíces.

El Ruso es adorado por los hinchas del Pirata pues es el entrenador que devolvió al equipo a Primera en 2011 luego de ganarle la Promoción a River Plate, cuya definición terminó con el descenso del equipo de Núñez a la Primera Nacional. Posteriormente, lo afirmó en la élite y logró clasificarlo a certámenes internacionales.

Luego de cinco partidos disputados en el Torneo Apertura, el Celeste marcha en el 12º puesto entre 15 equipos de la Zona A. Suma cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. En la próxima fecha visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero: será este sábado desde las 19.15, ya con el Ruso Zielinski en el banco.