La “venganza” de Vinicius Junior tras las burlas del City: el gesto luego de su jugada que decretó el triunfo del Real Madrid

La venganza es un plato que se come frío. Vinicius Júnior vivió un partido muy especial en el Etihad Stadium durante el cruce entre Real Madrid y Manchester City por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. Los fanáticos de los Ciudadanos le dedicaron burlas tras perder el Balón de Oro contra el volante central del equipo inglés, Rodri, y el brasileño les respondió dentro de la cancha para llevarse el premio a la figura del encuentro con victoria sobre la hora por 3-2 en Inglaterra.

La salida de los equipos al terreno de juego fue un espectáculo en sí mismo porque en la previa se había conocido la estrategia de un grupo de hinchas para enviarle un mensaje a Vini desde las gradas, y el objetivo se concretó en ese preciso momento. La bandera que se extendió detrás de uno de los arcos tenía la frase “deja de llorar” y tenía la imagen de Rodri besando el premio entregado en octubre pasado en París.

Vale destacar que el atacante de la Casa Blanca salió segundo en la votación con un escueto margen con el mediocampista campeón de la Eurocopa con España y llamó la atención que no haya felicitado al ganador del galardón. “Haré diez veces más si es necesario. Ellos no están preparados”, escribió en sus redes sociales después de no viajar a la ceremonia de premios.

El pitazo inicial de Clément Turpin dejó de lado las cuestiones extrafutbolísticas en el encuentro más atractivo de esta fase eliminatoria en la Orejona. Erling Haaland adelantó al anfitrión, Kylian Mbappé selló el empate y el noruego facturó por duplicado a los 80 minutos. El Merengue emparejó todo con el grito de Brahim Díaz y, en el cierre, el optimismo de Vini provocó la jugada de la remontada.

Corría el segundo minuto de los tres adicionados de la parte final. Un pelotazo largo a mitad de cancha de Raúl Asencio derivó en un testazo de Jude Bellingham, Mateo Kovacic intentó reiniciar con un pase hacia atrás, Rico Lewis calculó mal el pique y fue anticipado por Vinicius Júnior. El extremo corrió contra campo ajeno y, cuando era alcanzado por Rúben Dias, se vio favorecido por la apresurada salida de Ederson. Su resolución fue extender un envío por encima del arquero y, a la carrera, llegó Jude Bellingham para empujarla a la red.

El brasileño les respondió a los fanáticos que le cantaban por el Balón de Oro

El asistidor del 3-2 final no se privó de realizar su clásico baile ante la mirada de los simpatizantes rivales, a quienes, además, les dedicó un pícaro gesto en medio del juego. En un momento, le gritaron “where is your Ballon d’or?" (¿dónde está tu Balón de Oro?) y el futbolista se miró un logo presente en el costado de la camiseta que tiene el número 15, en alusión a la cantidad de Ligas de Campeones ganadas por Real Madrid a lo largo de su historia, en contraposición a la única que ganó el City en 2023.

Finalizado el compromiso en Manchester, Vini se quedó con el premio a la figura de los 90 minutos después de sumar su 11° asistencia en 30 partidos de la presente temporada, en los que también suma 16 goles y enfocará su mirada a la resolución de la llave, que se dará el miércoles 19 de febrero desde las 17 (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu. Antes, su equipo debe viajar a Pamplona para medirse, este sábado a partir de las 12:15 con el Osasuna por la fecha 24 de la Liga de España.