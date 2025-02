Nuevo capítulo en el romance entre Iker Casillas y la modelo de Only Fans: denuncian la filtración de un video íntimo

Los mensajes íntimos entre una modelo de Only Fans e Iker Casillas

La leyenda del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española Iker Casillas es uno de los protagonistas de una polémica que explotó en España y está vinculada a la modelo de Only Fans, Claudia Bavel. La controversia se intensificó en los últimos días tras la aparición de rumores sobre la existencia de un video íntimo que involucraría a ambos y que supuestamente se estaría difundiendo en redes sociales.

Bavel, quien participó en el programa televisivo “De Viernes” del canal Telecinco, aseguró que una persona la contactó para informarle que tenía acceso a las supuestas imágenes. “Me escribió una chica que, supuestamente, tiene el video. Me mandó las típicas imágenes que desaparecen y me dio detalles del video, el sitio y todo”, declaró. A pesar de no haber visto el material en cuestión, la modelo se mostró preocupada y advirtió que podría iniciar acciones legales si se confirma su difusión. “Deseo que no sea real el supuesto rumor de que sea él quien lo haya difundido, porque sería un antes y un después”, afirmó.

El video habría sido grabado con el teléfono de Casillas y bajo el consentimiento de ambos, según trascendió en el programa al que asistió la modelo Sin embargo, la falta de certezas sobre su existencia y difusión generó un debate sobre la legalidad de compartir o mostrar dicho material sin el consentimiento de las partes involucradas.

“A mí me escribió una chica de Granada de la nada que, supuestamente, tiene el vídeo. Me mandó varias fotos de esas que se borran y me describió cómo es el vídeo, el lugar y todo. Que lo tenga en su poder no lo sé, pero sí lo ha visto”, contó la influencer catalana en el set de TV. Además, dio a entender que la mujer podría ser una de las amantes del arquero que ganó 24 títulos en su exitosa carrera, 19 de ellos con el club merengue.

Claudia Bavel es modelo de Only Fans (Instagram)

Paralelamente, la discusión se amplió cuando el cantante Cepeda salió en defensa de Casillas, insinuando que Bavel busca notoriedad. La modelo respondió con dureza: “Llevo toda una semana que no puedo decir todo lo que pienso, pero ocurrió lo de Cepeda y dije ‘a ti sí que te voy a callar la boca’. Me dice que me va a denunciar por la captura y le dije ‘pero si la has subido tú primero, chico’ ”.

Los rumores sobre la relación entre Casillas y la modelo que vende contenido erótico circulaban desde hace meses, pero recientemente se conocieron nuevos detalles luego de que la modelo revelara parte de sus conversaciones privadas con el ex futbolista en el mismo segmento de la TV española. Durante su visita al estudio, la modelo de 28 años describió a Casillas como “mejor futbolista que amante” y lo tildó de “tacaño y poco generoso”. Además, aseguró que su relación se desarrolló durante “un año y medio” cuando ambos eran personas solteras.

Durante el programa se expusieron algunos de los mensajes que la leyenda merengue le envió a la modelo: “Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer”, fue uno de los que más llamó la atención de los medios en España. “Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”, “Soy fan de ti” y “Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”, fueron algunos otros de los textos que se cruzaron entre los protagonistas de esta historia de amor que generó impacto.

Ante la repercusión del caso, Iker Casillas publicó un comunicado en redes sociales para desmentir las acusaciones y defender su privacidad. “Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente”, comenzó el exjugador, quien enfatizó que siempre ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático.

El histórico arquero del Real Madrid emitió un comunicado en medio de la aparición pública de la modelo (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Casillas también dejó en claro su postura ante la exposición de su intimidad. “No voy a consentir que el hecho de ser considerado un ‘personaje público’ implique que no se respete mi derecho a la privacidad”, afirmó. Además, anunció que tomará medidas legales contra cualquier vulneración de su honor. “He dado instrucciones para que cualquier violación de mi intimidad sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas”, aseguró.

El escándalo se suma a la lista de episodios mediáticos que rodean la vida de Casillas tras su retiro del fútbol profesional en 2020. Desde su separación con Sara Carbonero en 2021, el ex arquero fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque en múltiples ocasiones negó algunas de esas relaciones.

El caso atravesó un nuevo capítulo y podría tomar un nuevo rumbo si Bavel o el mismo Iker avanzan con sus intenciones de emprender acciones legales. Lo mismo podría suceder si aparecen pruebas concretas sobre la existencia del video u otro material que pueda comprometer a las partes.