El “nuevo Usain Bolt” de 16 años deslumbró otra vez al mundo y marcó un registro histórico: “¿Cómo lo hizo?”

El joven atleta australiano Gout Gout ganó la prueba de 100 metros con una diferencia notable contra sus rivales

El atleta australiano Gout Gout asoma como uno de los deportistas del futuro y, con 16 años, ya es comparado con el legendario Usain Bolt. El velocista volvió a demostrar sus capacidades en pista al ganar la eliminatoria de los 100 metros de un campeonato local juvenil con una marca de 10.04 segundos, la cuarta mejor de la historia en su país.

Gout Gout, tercero de siete hijos de inmigrantes sudaneses, dejó asentado sus capacidades en velocidad y logró superar a sus rivales con un sprint final impactante, que dejó descolocados a los relatores de la carrera. “Es una gran partida. El joven atleta ha estallado. 10.4. ¿Cómo lo hizo? Es absolutamente increíble. Señoras y señores, esto es historia”, exclamó el periodista que siguió las acciones en la transmisión de TV.

El australiano partió detrás de sus competidores, pero a mitad de la carrera comenzó a tomar velocidad y sobrepasó con una facilidad asombrosa a cada uno de sus contrincantes para sacar una diferencia arrolladora. Un dato no menor: el viento fue un aliado de la estrella juvenil.

“La sensación adolescente Gout Gout hizo rugir al público con una espectacular, aunque ventosa actuación de 10.04 (+3.4) en su serie de 100 metros Sub 18, consiguiendo el cuarto tiempo más rápido en todas las condiciones de un australiano en la historia”, publicaron en la cuenta Athletics Australia.

Gout Gout en el podio. El atleta australiano es comparado con Usain Bolt (Instagram.com/gout.goutt/)

Según un reporte de The Guardian, las expectativas son inmensas para quien ya está llamado a ser “la próxima gran estrella” del deporte. Gout, originario de Queensland, sorprendió al mundo con un video viral que lo muestra superando a sus competidores con un estilo que recuerda al del mítico corredor jamaicano.

El joven australiano apunta a forjar su propio camino en el atletismo. “Soy Gout Gout, así que estoy tratando de hacerme un nombre por mí mismo”, recogió su sentencia el citado medio británico. Sally Pearson, campeona olímpica, y el comentarista Bruce McAvaney han manifestado su admiración por el talento del joven, previendo que alcanzará su pico de rendimiento “alrededor de los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032″.

Las hazañas de Gout ya están respaldadas por tiempos impresionantes. En agosto, en el Campeonato Mundial Sub 20 en Lima, Perú, logró una medalla de plata en los 200 metros con un tiempo de 20,60 segundos, enfrentándose a corredores que le llevaban hasta dos años de ventaja. Tan solo dos meses después, Gus alcanzó un nuevo récord al marcar 20,29 segundos en el Campeonato de Atletismo de Todas las Escuelas de Queensland, estableciendo un récord australiano Sub 18 y Sub 20. Este registro se colocó como el más veloz para un australiano en más de tres décadas.

Di Sheppard, la entrenadora de Gout, junto a su representante James Templeton, confían plenamente en su potencial: no tienen dudas de que será “el hombre más rápido de Australia” pronto. Sin embargo, destacan la importancia de mantener al joven centrado. “Ambos sabíamos que fue un momento significativo, pero también entendimos que era solo una parte de un camino mucho más largo”, asegura Sheppard sobre su conversación con Gout tras su regreso de Perú. Esta sensatez refleja el enfoque de su equipo para evitar los peligros de una fama deportiva precoz.

El atleta australiano Gout Gout deslumbra al deporte mundial por su velocidad (Instagram.com/gout.goutt/)

Desde que Adidas firmó un contrato profesional con él en octubre, Gout ha continuado su meteórico ascenso. Ahora, él y su entrenadora Sheppard han planificado su próxima etapa de formación en Florida, donde se unirá al grupo de entrenamiento del campeón olímpico de 100 metros, Noah Lyles, en enero. “Será una oportunidad de aprendizaje”, declaró su guía.

Con su carácter tranquilo y enfoque humilde, Gout Gout está manejando la presión y las expectativas con notable madurez. Sheppard destaca su personalidad relajada como un elemento clave en su desarrollo. “Es un chico muy fácil de llevar y feliz”, asegura. Mientras tanto, su meta inmediata se centra en el Campeonato de Todas las Escuelas de Australia en Brisbane, donde buscará romper el récord nacional Sub 18 en los 100 metros, establecido por Sebastian Sultana con 10,27 segundos.