La discutida decisión que tomó la liga femenina de golf en Estados Unidos con sus jugadoras

Las nuevas reglas requieren que las jugadoras hayan sido asignadas como mujeres al nacer o hayan completado la transición antes de la pubertad masculina (Nathan Ray Seebeck)

A partir de 2025, las políticas de género en el golf profesional cambiarán para abordar tanto la equidad competitiva como la inclusividad de las identidades de género.

Las nuevas reglas de la LPGA (Asociación Profesional Femenina de Golf) y la USGA (Asociación de Golf de los Estados Unidos), confirmadas el miércoles, establecen que para participar en torneos de mujeres, las jugadoras deben haber sido asignadas como mujeres al nacer o, en su defecto, haber realizado la transición a mujer antes de pasar por la pubertad.

La razón de esta decisión está fundamentada en los efectos de la pubertad masculina, que según los estudios de las organizaciones, pueden influir en el rendimiento de una jugadora, lo que le brinda una ventaja sobre aquellas que no la experimentaron.

Las nuevas medidas surgieron tras más de un año de estudios en medicina, ciencia y fisiología del deporte (Nathan Ray Seebeck)

Según explicaron las entidades, las nuevas políticas buscan establecer un límite claro que preserve la justicia competitiva y asegure que las jugadoras no tengan ventajas derivadas de diferencias biológicas que se desarrollan durante la pubertad.

Fundamento de la decisión y declaraciones

Estas nuevas políticas surgen tras más de un año de estudios exhaustivos que involucraron diversas disciplinas, como la medicina, la ciencia y la fisiología del deporte, junto con un análisis detallado de las leyes relacionadas con las políticas de género, informó la agencia de noticias AP.

Este enfoque multidisciplinario permitió a la LPGA y la USGA desarrollar un marco que considere las implicaciones científicas de la transición de género y se base en el principio de equidad competitiva. El objetivo, aclararon, es encontrar un balance que permita a todas las jugadoras competir en igualdad de condiciones, sin que los efectos biológicos de la pubertad masculina se traduzcan en una ventaja injusta.

LPGA y USGA buscan un balance entre inclusión y justicia competitiva en el golf femenino (Sergei Belski)

Desde el punto de vista de las autoridades de estas organizaciones, las políticas reflejan un compromiso firme con la inclusión y la justicia. Según Mollie Marcoux Samaan, comisionada de la LPGA, en AP: “Nuestra política refleja un enfoque amplio, basado en la ciencia e inclusivo”.

“La política representa nuestro compromiso continuo de garantizar que todos se sientan bienvenidos dentro de nuestra organización, al tiempo que preservamos la justicia y la equidad competitiva de nuestras competencias de élite”, agregó.

Por su parte, Mike Whan, excomisionado de la LPGA y actual director ejecutivo de la USGA, explicó que el proceso de desarrollo de la nueva política fue independiente, pero pronto se dio cuenta de que coincidía con las normativas aplicadas en otros deportes, como la natación y el atletismo, donde también se toman en cuenta las diferencias derivadas de la pubertad masculina.

“Intentamos no meternos en política, ni en los resultados de cada estado ni nada de eso. Simplemente dijimos: ‘¿Dónde cree que alguien, al menos en el ámbito médico actual, tendría una ventaja competitiva en este campo?’. Y necesitábamos trazar un límite”, aseguró Whan según la misma agencia de noticias.

Mike Whan resalta el paralelo con otras disciplinas deportivas que consideran las diferencias por la pubertad masculina (John David Mercer)

“Necesitábamos poder asistir a cualquier evento femenino y decir con seguridad que aquí nadie tiene una ventaja competitiva basada en su género. Y esta política lo cumple”, cerró.

El caso de Hailey Davidson

Un caso que generó gran atención en torno a las nuevas políticas es el de Hailey Davidson, una golfista transgénero que se vio afectada directamente por los cambios en la elegibilidad para competir en torneos de la LPGA y la USGA.

Davidson, quien cumplió 32 años recientemente, inició su tratamiento hormonal a los 20 años y se sometió a una cirugía de reafirmación de género en 2021, lo cual, según las reglas anteriores de la LPGA, le permitía participar en competiciones femeninas.

Hailey Davidson, golfista transgénero, se ve afectada por los cambios en las reglas de elegibilidad que se aplicarán desde 2025 (haileydgolf)

Sin embargo, las nuevas políticas, que entrarán en vigor en 2025, excluyen a jugadoras como ella, ya que requieren que la transición se haya realizado antes de la pubertad masculina.

“No puedo decir que no vi venir esto. Me han prohibido participar en Epson y en la LPGA. Todo el silencio y la gente que quiere mantenerse ‘neutral’, gracias por absolutamente nada. Esto sucedió por todo su silencio”, escribió la golfista en una historia de Instagram, destacó AP.