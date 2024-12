La lupa sobre Noruega, rival argentino de Copa Davis: la influencia del clima y el posible regreso de Zeballos

Horacio Zeballos, ¿vuelve tras la salida de Guillermo Coria?

El nuevo capitán tendrá mucho trabajo en su debut a cargo de la Selección Argentina de Tenis masculino. Comenzará con un primer rival de difícil acceso y no precisamente por ser un conjunto de jugadores duros de vencer, sino un integrante que no se ve, no se palpa, pero que hace sentir su presencia: el frío nórdico. En un clima hostil, y no por el público que concurra, quien ocupe el liderazgo del equipo argentino deberá convencer a sus tenistas de viajar desde el calor extremo y húmedo de Melbourne, jugando al aire libre, al frío extremo de Noruega, para jugar en las peores condiciones con la que siempre reciben a los argentinos, superficie rápida y bajo techo.

La serie se jugará durante dos días, entre el 31 de enero y el 2 de febrero. En esa época del año, la temperatura máxima en Oslo, capital de Noruega, puede alcanzar -1°C, mientras que la mínima oscila entre -15°C y -10°C. El antecedente más cercano, en condiciones similares, es el de Finlandia. El equipo argentino debió viajar hasta el estadio Espoo Metro Arena, de la ciudad de Espoo, cercana a Helsinki, para abrir el año. En ese momento, Guillermo Coria tuvo un arduo trabajo para intentar convencer a sus jugadores, pero varios de ellos no pudieron o decidieron no concurrir. Por eso, entre los singlistas terminaron por acompañar a Francisco Cerúndolo, que fue como líder del grupo, Pedro Cachín y Facundo Bagnis, dos que debutarían en Copa Davis y no con buenos resultados en estas condiciones de juego. También, ante la negativa de Horacio Zeballos, el Mago debió recurrir al compañero habitual de Máximo González en el circuito, Andrés Molteni, al no poder conformar la dupla que se unía para disputar Copa Davis (Zeballos-González) y que había demostrado gran capacidad de victoria en Bolonia y series anteriores.

Todo lleva a pensar que el regreso de Zeballos podría darse sin inconvenientes ante el cambio de capitán, pero ¿quién querrá ser su compañero? Ese será otro trabajo de convencimiento que deberá realizar el nuevo conductor. Congeniar, zanjar diferencias y recomponer relaciones del marplatense con un equipo que aparece como homogéneo.

El noruego Nicolai Budkov Kjaer

Este será el gran desafío para el nuevo capitán argentino, el frío, la distancia, la superficie y, siempre, teniendo en cuenta que después deben regresar al verano sudamericano para jugar en polvo de ladrillo, en Buenos Aires, Río de Janeiro y Chile, en donde varios candidatos a integrar el equipo defienden muchos puntos, como Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone.

Por su parte, Anders Haseth, el capitán noruego, de 51 años, sabe que cuenta con un as de espadas en el equipo, que le puede facilitar dos de los puntos que necesita y, en todo caso, participar, también del dobles. Casper Rudd es el arma principal que soporta y sostiene a un plantel que carece de jugadores de jerarquía que lo acompañen, aunque esperan que el crecimiento de Nicolai Budkov Kjaer, una de sus nuevas figuras, logre mejorar las aspiraciones. Habría que decir, entonces, que la fortaleza del equipo local estará basada en las características de la serie y en el N° 6 del mundo.

Adónde podrían llevar a jugar a la Argentina

Desde febrero 2023, cuando el equipo noruego recibió a Serbia en el Oslo Tennisarena, que no pisa la capital del país. En las dos series de esta temporada 2024, fue local en febrero, ante Letonia, en la ciudad Gjovik, ubicada a unos 128 kilómetros al norte de Oslo (138 por ruta), cuando se utilizó el Gjovik Olympic Cavern Hall. Mientras que en septiembre, en un afán de federalizar la Copa Davis en el país nórdico, llevaron la sede al Nadderud Arena, de la ciudad de Bekkestua, para enfrentar al equipo de Portugal. Bekkestua es una localidad a tan solo 20 minutos de auto (15 kilómetros), del centro de la ciudad capital del país. De todas maneras, en esa época del año, el frío, la nieve y el hielo cubren toda la superficie.

Más allá de las bajas temperaturas y de las condiciones en las que se disputará la serie, vale la pena repasar a cada uno de los posibles integrantes del equipo noruego, comenzando por un detalle y una anécdota que habla de por sí, del tenis de ese país. El dato es que Anders Haseth llegó a la capitanía de Copa Davis en febrero de 1996 y desde entonces ha continuado en ese puesto, por lo que lleva 28 años en la conducción. Como jugador, tuvo su primera nominación en 1984, cuando sólo contaba con 15 años, pero recién debutó tres años más tarde. La anécdota data de su primera participación como capitán de su selección nacional, en ese momento tuvo como jugador a Christian Ruud, cuando el padre del ahora Top Ten tenía 24 años. “Es un placer para mí haber tenido a padre e hijo como jugadores”, comentó.

Justamente, Casper es quien encabeza todas sus convocatorias, a las que asiste desde 2015, a excepción de 2023, cuando no participó en ninguna de las series. Representó en 16 ocasiones a su país, con un total de 27 victorias (20 en singles) y 10 derrotas, la mitad de ellas en dobles. Jugando de local, sólo perdió en dos ocasiones. La primera fue cuando con apenas 19 años, en septiembre 2017, cayó frente al danés Frederik Nielsen por 6-4, 6-2 y 6-3. La segunda fue, justamente, en su última participación, ante el portugués Henrique Rocha, por 6-3 y 6-4, también en septiembre.

Viktor Durasovic (Foto REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

La nueva figura del grupo es Nicolai Budkov Kjaer (1/9/2006), de 19 años (594° en singles), quien llamó la atención del mundo del tenis al ganar el título Junior de Wimbledon y convertirse en el primer noruego en lograrlo. Unas semanas antes había conquistado el torneo Junior de Roland Garros, pero en dobles, también como el primero de su país en conseguirlo.

Si bien sus primeras dos presentaciones en Copa Davis, jugando por los puntos, fueron derrota, ante Portugal consiguió el primer punto de la serie, en septiembre pasado, al vencer a Jaime Faria, N° 1 de ese país, por 4-6, 6-3 y 7-6.

Otro de los convocados habitualmente, que suele acompañar a Ruud, también en dobles, es Viktor Durasovic (19/3/97), de 27 años y lejos tanto en el ranking de singles (418°), como el de dobles (426°).

En los últimos dos años, Haseth también convocó a Herman Hoeyeraal (2/10/2001), de 23 años y 1567° en singles; Lukas Hellum Lilleengen (15/11/2000, Suiza), de 24 años, con su mejor ranking de dobles, en el puesto 476° y Lleyton Rivera (28/10/2001, Suecia) que, con 23 años, ocupa el puesto 1359, en singles, y el 1415°, dobles.

La última formación utilizada, jugando de local y que les dio la victoria estuvo compuesta por Casper Ruud (single 1 y dobles), Nicolai Budkov Kjaer (single 2) y Viktor Durasovic (dobles). Además, participaron de la convocatoria del conjunto escandinavo Herman Hoeyeraal y Lukas Hellum Lilleengen.