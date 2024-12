Las primeras palabras de Mascherano como técnico del Inter Miami: “Es un honor ser parte de esta familia”

La presentación de Javier Mascherano como técnico de Inter Miami (@InterMiamiCF)

Luego de su paso como entrenador de los combinados Sub 20 y Sub 23 de Argentina, Javier Mascherano tendrá su primera experiencia a nivel clubes al mando de Inter Miami de Lionel Messi. Este lunes, el ex volante arribó a Florida y el club estadounidense le brindó una cálida bienvenida. Luego el Jefecito ofreció unas palabras para motivar a los hinchas.

“Hola a todos, soy Javier Mascherano”, comenzó presentándose el ex mediocampista a través de un video publicado en las redes oficiales de las Garzas. “Quiero contarles que es un honor para mí ser parte de esta familia. Muy ilusionado de empezar este nuevo sueño. Los espero a todos en 2025, abrazo”, concluyó el ex capitán de la Albiceleste.

Además, la institución publicó una serie de fotos del argentino mientras recorría los rincones de su nuevo club, firmaba el contrato, paseaba por las instalaciones del Chase Stadium y mantenía un encuentro con Jorge Mas. “Bienvenido a casa, Mascherano”, firmó Inter en dichas imágenes.

Masche dirigirá a varios futbolistas con quienes comparte un largo historial. Entre ellos, destaca su amistad con Messi y la oportunidad de reencontrarse con antiguos compañeros como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, figuras con quienes compartió momentos clave durante su estancia en el FC Barcelona.

“Poder dirigir en un club como Inter Miami es un honor para mí, es un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Me atrajo la ambición de la organización, la infraestructura con la que cuenta para respaldarla. Estoy entusiasmado por trabajar con todos en Inter Miami para ayudar al club a alcanzar nuevas metas y brindarles a los aficionados momentos inolvidables”, dijo el Jefecito una semana atrás, cuando se conoció la noticia de que iba a reemplazar a su compatriota Gerardo Martino.

El ciclo de Mascherano en la Selección incluyó la dirección en el Sudamericano Sub 20 de 2023, donde Argentina no logró clasificarse al Mundial. A pesar de ello, el país organizó el torneo y lo disputó como anfitrión. Más recientemente, trabajaba con una nueva generación de futbolistas, con quienes obtuvo dos victorias en los amistosos ante Bolivia durante la última fecha FIFA.

Diego Placente fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino como nuevo entrenador de la selección Sub 20, tras la salida de Masche, quien lideró el proceso desde 2021. Placente, hasta ahora técnico de las Sub 17 y Sub 15, asumirá el desafío de preparar al equipo para el próximo Sudamericano de la categoría, programado para enero.

Además de su labor en la Sub 20, Mascherano estuvo al frente del equipo Sub 23 que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, y quedó eliminado en una ajustada derrota frente al anfitrión, Francia.

El ex entrenador de Las Garzas, Martino, por su parte, lideró al elenco rosa hacia un desempeño histórico en la Major League Soccer (MLS) al acumular 74 puntos durante la fase regular, cifra que le permitió obtener el Supporters’ Shield, el trofeo otorgado al conjunto con mejor desempeño en esa etapa. En 2023, también guió a la franquicia de Florida a conquistar la Leagues Cup, el primer título de su historia.

Sin embargo, el éxito no se tradujo en los Playoffs, en los que el Inter Miami quedó eliminado de manera sorpresiva en la primera ronda frente al equipo número nueve de la clasificación, Atlanta United, antiguo club de Martino, en una serie al mejor de tres partidos. Sobre su salida del club, el técnico explicó que estuvo vinculado por “motivos personales”.

“Les voy a decir algo que ya todos conocen. Para bajarle un poco el tono a los rumores, por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar Inter. No puedo volver el año próximo. Necesito estar en Rosario por cuestiones personales”, detalló el ex DT de Newell’s Old Boys en una conferencia de prensa junto al propietario de la franquicia Jorge Mas.

