7 frases de Gago tras el triunfo de Boca: el cruce Cavani-Zeballos, contrapunto por una pregunta y el mercado de pases

Boca Juniors logró una victoria crucial al vencer por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio de La Bombonera y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores 2025 a través de la tabla anual. El único gol del partido lo anotó Milton Giménez y le permitió al Xeneize recuperarse tras la dura eliminación en la Copa Argentina ante Vélez.

“Después de la eliminación de la Copa Argentina, era necesario ganar para poder cumplir con nuestro objetivo que es clasificar a la próxima Libertadores. Hoy era un partido muy importante; todas las semanas, cuando el resultado es positivo, se trabaja de distinta manera. A partir de eso, tenemos que ganar los dos partidos que quedan”, fue el primer análisis de Fernando Gago en la conferencia de prensa.

El DT xeneize se refirió al cambio del Toto Belmonte por un problema muscular, pero minimizó la acción: “Veremos mañana y pasado a ver cómo está, pero no creo que haya sido nada. En el primer tiempo estaba con carga y pudo jugar, no quisimos arriesgar”, contó. Al mismo tiempo, Pintita habló del duro golpe que fue la eliminación ante Vélez entresemana: “El futbolista en sí, cuando tiene una eliminación, queda dolido y es normal. Sabíamos que tendríamos una revancha en muy poco tiempo y pensar en los objetivos que tenemos”.

Desde el inicio del partido, Boca impuso su autoridad en el campo, controlando tanto el tiempo como el espacio y manteniendo la posesión del balón. Sin embargo, a pesar de su dominio, el equipo no logró generar muchas oportunidades claras de gol en la primera mitad. Un gol de Marcos Rojo fue anulado por fuera de juego, lo que dejó al Xeneize con la mínima ventaja hasta el final del encuentro.

Sobre esto, Gago tuvo un contrapunto por una pregunta en la que le marcaba un desgaste físico de su equipo. “Ellos no tuvieron situaciones, solo un remate largo, que fue de un segundo balón. ¿Cuál otra? No noté el cansancio porque tuvimos situaciones donde teníamos superioridad y jugamos bien en el primer tiempo con tres y cuatro internos. No creo que el equipo se haya caído en el segundo tiempo físicamente; el rival puso cuatro delanteros y apunto al balón largo, con más gente en ataque, pero no nos generaron salvo dos situaciones”.

La decisión de Gago de alinear a dos delanteros, Edinson Cavani y Milton Giménez, aumentó la presencia ofensiva del equipo. Esta estrategia permitió a Boca mantener la presión sobre Gimnasia y evitar que el resultado estuviera en peligro, a pesar de algunas dudas en los minutos finales del partido. Sobre este doble nueve, el DT explicó: “Es una posibilidad y la venimos trabajando. Hoy, al tener una línea de tres ellos, creía que Edi y Milton íbamos a encontrar superioridad como en el gol y otras situaciones. Tuvimos remate y finalización. Generamos situaciones de ataque con laterales y el uno contra uno”.

Y agregó: “Tuvimos situaciones en los 90 para ampliar el marcador, pero no pudimos concretar y esto es fútbol. No me gusta hablar de merecimientos. El equipo me gustó mucho, jugó donde queríamos jugar el partido. Hay que seguir corrigiendo cosas, no sufrimos transición y estábamos bien posicionados a una pérdida. Recuperamos el balón rápido y eso lo planeamos previo y cuando sale lo practicado, es un crecimiento para que tengan confianza”.

El triunfo no solo suma tres puntos importantes para Boca en la tabla, sino que también refuerza la moral del equipo y de sus seguidores, quienes habían expresado su descontento tras la eliminación en la Copa Argentina. La victoria en La Bombonera fue recibida con alivio por los hinchas, quienes esperan que el equipo continúe en esta senda para alcanzar sus objetivos en la temporada, que es sin duda la clasificación a la Libertadores 2025.

“Una cosa lleva a la otra, si el equipo juega bien va a tener más chances de ganar. Hoy se jugó bien y se ganó, que era importante. Lo necesitábamos, hay que sumar puntos para entrar a la Copa. Me gustó el funcionamiento y pudimos crecer desde el juego”, continuó Gago, quien también fue consultado por el momento de Cavani y su cruce con Zeballos.

La discusión entre Cavani y Zeballos tras el 1-0 de Boca

“Cavani es un jugador muy importante para el grupo y el equipo, tiene una jerarquía enorme y está haciendo muy buenas funciones. Yo no veo que haya tenido un mal rendimiento. Obviamente que se fastidie y se enoje, es normal, porque son jugadores de jerarquía que jugaron al máximo nivel, son entendibles. Quieren la excelencia y exigencia, no se permite errar un pase fácil. Eso desde el enojo de querer ayudar, es un jugador que nos da muchísimo, sacrificio y en acciones ofensivas. Hace movimientos que son para el compañero y eso es muy importante para el equipo”.

Para terminar, se refirió a la ausencia de Luis Advíncula, expulsado ante Vélez y que ante Gimnasia permaneció en el banco: “Acá todos los jugadores se ganan el puesto en el entrenamiento personal, y lo que hablo en el vestuario queda ahí adentro”. Mientras que sobre el marcado de pases, fue contundente: “No hablé todavía, voy a hacerlo cuando termine el campeonato, que es cuando corresponde; ahí me sentaré y analizaré los posibles puestos, refuerzos y nombres. No hablé con nadie y no voy a gastar tiempo hoy en eso. Ya habrá tiempo para plantear situaciones y ver qué posibilidades hay. A partir de eso veremos cuando termine el torneo”.