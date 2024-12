Lourdes Carlé se despidió del Argentina Open, pero quedó como la mejor rankeada del país

Katarzyna Kawa se impuso ante Lourdes Carlé en las semis del W125 de Buenos Aires y este domingo disputará la final ante la egipcia Mayar Sherif (Foto: Argentina Open)

Por las semifinales del WTA 125 del Argentina Open, la polaca Katarzyna Kawa superó en sets corridos a la argentina y finalista de la edición pasada Lourdes Carlé, con parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 39 minutos.

El certamen se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino (TCA) del barrio de Palermo y reparte 125 puntos para la que logre conquistar el título. Kawa vive una semana soñada: ingresó al cuadro principal como alternate por la baja de la mexicana Renata Zarazúa y, tanto en singles como en dobles -en pareja con su compatriota Maja Chwalinska-, se clasificó para disputar ambas finales.

Este sábado, en la primera semifinal jugada en el court central del TCA, la nacida en Daireaux, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires, sufrió la derrota ante la jugadora 297 del escalafón mundial y de 32 años. En el inicio del partido, ambas cuidaron su servicio a la perfección hasta el sexto juego, donde la polaca rompió el saque de Carlé, aunque no pudo confirmarlo. Cuando la argentina sacó para confirmar su ruptura, Kawa volvió imponerse y se adelantó en el marcador.

El segundo parcial no fue el esperado para la bonaerense, ya que no logró mantener la contundencia ni imponer el ritmo que había mostrado a lo largo del torneo porteño, donde en ningún turno de saque (5) pudo sostenerlo. Mientras tanto, a su rival también le costó, siendo quebrada en cuatro oportunidades. Esa pequeña diferencia fue clave para el triunfo de la oriunda de Krynica-Zdrój, quien nunca pudo conquistar un título single de la WTA y que solo cuenta con siete trofeos ITF.

Al cierre del match, Carlé analizó la derrota en semifinales: “Día difícil, cuesta entender un poco, pero parte del deporte es aceptar que no tuve un día bueno para nada. Cuesta que sea en una instancia así, en un torneo que me gusta jugar tanto, pero no me queda otra que aceptar y seguir. No puede opacarme lo de hoy la gran semana que tuve. Parte de ver lo positivo es eso: saber que tuve una buena semana, que jugué grandes partidos. Lo de hoy duele mucho, pero tengo otro torneo la semana que viene y hay que aceptarlo”.

En cuanto a los errores con su saque y al mal manejo de las frustraciones la argentina fue explícita: “Creo que, en cuanto al partido, arranqué bien y después tuve un momento en que empecé a sacar mal. Parte de eso también fue la tensión con la que afronté el partido, y después no me sentí muy bien. De mi parte, cometí muchos errores y tuve un mal manejo de la frustración. En los momentos difíciles, no supe gestionarlo bien como venía haciéndolo, y creo que esa fue la gran diferencia que me hizo perder el partido”.

Kawa jugará este domingo la final por el título contra la egipcia Mayar Sherif, cuarta sembrada, quien superó en las semis a la checa Sara Bejlek por un contundente 6-2 y 6-3.

A pesar de la derrota en el torneo de Buenos Aires, Lourdes Carlé comenzará la próxima semana entre las mejores 90 tenistas del mundo (Foto: Argentina Open)

La albiceleste, quien venía de caer el domingo pasado en la final del WTA 125 de Colina ante la serbia Nina Stojanovic, quedará como la mejor raqueta argentina el próximo lunes y en el Top 90. Además, esta temporada consiguió el mejor título de su carrera al coronarse en el WTA 125 español de La Bisbal d’Empord. También, disputó por primera vez los cuadros principales de los Grand Slam de Roland Garros, Wimbledon y el US Open, y alcanzó la segunda ronda en los Juegos Olímpicos de París.

Con la derrota de Carlé consumada, el Argentina Open seguirá sin ser conquistado por una albiceleste. Las campeonas han sido las húngaras Anna Bondar (2021), Panna Udvardy (2022) y la brasileña Laura Pigossi (2023).

Desde la próxima semana las chicas argentinas tendrán la última parada de la temporada en el WTA 125 de Florianópolis, que se disputará sobre canchas lentas. El entry list dice que la máxima favorita será Carlé y también lo disputarán Julia Riera y Solana Sierra.