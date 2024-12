Javier Tebas, presidente de la Liga Española: “Gallardo está para dirigir en Europa, pero a Gago le falta”

Para Tebas, Boca y River estarían entre los seis mejores equipos de la Liga Española (Foto Diego Barbatto)

Javier Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol, visitó Argentina para participar de las Jornadas contra el fraude audiovisual en América Latina que se desarrollaron en el Salón Posadas del Palacio Duhau porteño. El dirigente español le concedió un tiempo a solas a Infobae en los que habló sobre el fútbol argentino. “Creo que Marcelo Gallardo está preparado para dirigir tanto en España, como en otros de los grandes campeonatos europeos - afirmó Tebas-. En cambio a Fernando Gago creo que todavía le falta un poco de recorrido”, sentenció.

Ya en otras oportunidades el presidente de La Liga se había metido en la polémica superclásica nacional. Tebas había elogiado el estadio de River Plate, para luego decir que era hincha de Boca Juniors. Esta vez, ante la pregunta de Infobae sostuvo que “Ambos equipos podrían disputar el campeonato español y estar entre los primeros seis equipos de la tabla con total tranquilidad”.

Lucha contra la piratería

El dirigente, en tanto, alertó sobre el fraude audiovisual e hizo referencia a la gran cantidad de sitios piratas que transmiten los partidos de la Liga Española. “Es la mayor amenaza de nuestra industria audiovisual. Afecta directamente el valor de nuestro producto, el fútbol”, explicó Tebas.

Javier Tebas llegó a Buenos Aires para participar en una jornada de lucha contra la piratería audiovisual (Diego Barbatto)

“Perjudican a las empresas que le pagan a La Liga por los derechos. El producto pierde su valor para el momento de la renegociación, por ejemplo -sostuvo el dirigente en la conferencia-. Llevamos a cabo una estrategia muy global contra la piratería. Estamos aquí en Argentina, pero podríamos haber estado en otro sitio de Latinoamérica, que es la parte del mundo donde más piratería hay y donde más se consume deporte sin pagar o pagando menos”.

Durante su exposición, se refirió a cómo se pelea contra este tema que parece tener miles de tentáculos en todo el mundo. “Nos ayudan los datos de las compañías de telecomunicaciones, nuestras herramientas y las encuestas. En Latinoamérica, un 60% del consumo audiovisual del deporte de pago no se paga”, aseguró Tebas.

Alerta por las pérdidas de dinero

En tanto, Tebas advirtió que “está en juego la industria del deporte, con cientos de miles de puestos de trabajo, no podemos permitir que se pueda robar, tenemos que defenderlo. Nosotros estamos entre 600 y 700 millones de euros de ingresos que se están escapando por el fraude audiovisual. Como siga este nivel de piratería, los medios de comunicación van a caer en puestos de trabajo, no se va a poder recaudar igual, y va a bajar el interés de las competiciones deportivas; esto afecta a todas las partes. Soy crítico porque no veo que la gente se preocupe mucho”.

En un plazo de un año, el dirigente se propone bajar en un 70% la piratería en las transmisiones del campeonato español. “Eso hará que dejemos de perder unos 300 millones de euros en ese tiempo”, explicó Tebas.

“El COVID produjo un punto de inflexión en el ámbito de la piratería, y su consumo aumentó mucho. Si después de 10 años de trabajo continuo y metódico aumentó, no lo estábamos haciendo bien: no era bueno estar en todas las asociaciones del mundo de la piratería, y no terminábamos siendo claros, así que buscamos hacer una mesa de inteligencia audiovisual con otras organizaciones para intercambiar y diagramar estrategias conjuntas, con la libertad de que cada uno tuviese la suya”, concluyó el abogado español.