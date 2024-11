Las 6 atajadas claves de Franco Armani que lo convirtieron en la figura de River frente a Estudiantes

Por la fecha 25 de la Liga Profesional, River Plate y Estudiantes de La Plata protagonizaron un gran partido en el Estadio UNO. En la victoria del Millonario por 2-1, Franco Armani se lució con seis atajadas claves que le dieron los tres puntos a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El comienzo del encuentro fue frenético. Antes del minuto de juego, Armani tuvo la primera intervención fundamental. Paulo Díaz cometió un error en la salida y le cedió la posesión a los jugadores del Pincha, Santiago Ascacibar llegó hasta el fondo de la cancha, lanzó un centro hacia el área, Tiago Palacios empujó la pelota, y el arquero sacó un manotazo salvador. En la continuidad de la jugada Alexis Manyoma, quedó mano a mano frente al campeón del mundo, que evitó el festejo de la parcialidad local.

En una ráfaga de 5 minutos, River convirtió dos goles para ponerse al frente en el marcador. A los 3, Facundo Colidio mostró gran precisión al definir dentro del área frente a la salida del arquero Matías Mansilla para poner el 1-0. Posteriormente, Maximiliano Meza anotó el 2-0 tras culminar una destacada jugada colectiva del equipo de Núñez demostrando coordinación y efectividad en el ataque.

En la mitad del primer tiempo, la figura de Armani se iba a agigantar. La gran presión de Eric Meza ante Daniel Zabala surtió efecto y le robó la pelota en el área del Millonario, asistió a Palacios para que quedara frente a la portería y el ex arquero de Atlético Nacional volvió a ahogar el grito de gol de los hinchas en el estadio. El rebote le favoreció al volante uruguayo que convirtió, sin embargo, el árbitro, Ariel Penel, invalidó la acción a instancias del VAR, a cargo de Andrés Gariano, por una clara mano.

* El gol anulado a Estudiantes por mano, que tuvo antes una excepcional atajada de Armani

El Pincha llegó al descuento a los 15 minutos del complemento gracias a Guido Carrillo. Instantes después, el arquero Millonario despejó un remate dentro del área de Carrillo. En la jugada posterior, Penel cobró un penal para el conjunto local. Para redondear una noche perfecta, Armani le atajó el penal al goleador de Estudiantes, que definió al centro pero el guardameta de River la desvió con los pies. Con la parada fue el décimo penal que atajó Armani, de 67, contando definiciones por penales.

Pero el Pulpo no se detuvo en el tiro desde los once pasos. En un desconcierto de Nacho Fernández, el volante le entregó la posesión a Manyoma en soledad. El colombiano encaró de frente al arco visitante, la quiso picar, pero la definición no tuvo la suficiente altura y Armani se quedó con el esférico en las manos y con los tres puntos claves para La Banda, que lo dejan en las puertas de la clasificación de la Copa Libertadores 2025.

* Armani fue la gran figura de River Plate ante Estudiantes

Tras el encuentro, Armani dijo lo siguiente: “Lo importante de hoy era ganar después de haber perdido en Mendoza. Había que levantarse. Lo hicimos bien en el primer tiempo, el segundo lo sufrimos más de la cuenta. El rival por la necesidad de empatar arriesga mucho más, pero lo controlamos. Por momentos supimos administrar la pelota, hay que rescatar que defendimos bien. Hay que seguir sumando de acá hasta el final y esperar que los de arriba pierdan puntos. Son cosas del fútbol, nos pueden llegar. Tenemos que corregir muchas cosas, el rival hace méritos para llegar al arco nuestro. Estuvimos firmes en defensa, hay que seguir sumando de a tres”.

La gran actuación ante Estudiantes coincide con un hito histórico para Armani: llegó a los 600 partidos disputados en su carrera. A lo largo de 16 años de carrera, el arquero nacido en Casilda se convirtió en el arquero argentino con más títulos en la historia, al alcanzar 27 conquistas: 23 con clubes y cuatro con la selección argentina. Este récord se consolidó tras la reciente obtención de la Supercopa frente a Estudiantes en 2024.

* El resumen del triunfo de River ante Estudiantes en La Plata

El recorrido del campeón del mundo incluye dos partidos con la camiseta de Ferro (2008-2009), 37 con Deportivo Merlo (2009-2010), 249 con Atlético Nacional (2010-2017) y 309 como arquero de River (2018-2024). Durante este tiempo, logró mantener su arco invicto en 255 ocasiones.

Además, sumó una asistencia, algo inusual para un arquero, en la Recopa Sudamericana 2019. En ese encuentro, un saque largo suyo permitió que Matías Suárez anotara el tercer gol en la victoria por 3-1 sobre Atlético Paranaense.