La lista de convocados de Fernando Gago en Boca Juniors tras la eliminación en Copa Argentina

Fernando Gago eligió a los futbolistas con los que afrontará el choque de mañana ante Gimnasia La Plata en la Bombonera

Tras la derrota agónica con Vélez en un encuentro memorable disputado en Córdoba el miércoles pasado, al Boca de Fernando Gago se le cerró una de las vías de acceso a la Libertadores 2025. Es por eso que ahora pasó a ser trascendental el encuentro de mañana ante Gimnasia La Plata, válido por la Fecha 25 de la Liga Profesional, ya que el Xeneize deberá conseguir los puntos que le faltan para acomodarse en la Tabla Anual y sellar su ingreso al máximo certamen continental. El DT ya hizo pública la lista de convocados para el duelo de mañana (arrancará 21:45 en la Bombonera).

Respecto a la nómina empleada contra el Fortín, el cuerpo técnico decidió reducir a 23 el total de concentrados. No estarán disponibles Javier García, Jabes Saralegui y Miguel Merentiel, quien continúa poniéndose a punto tras un desgarro en el sóleo derecho (mañana cumplirá 20 días de rehabilitación). Además, Gary Medel no estará presente por acumulación de tarjetas amarillas (no había sido convocado para viajar a Córdoba y recibió la última cartulina por agredirse verbalmente con los plateístas de Huracán en el empate 0-0 en el estadio Ducó).

El entrenador fue muy crítico tras el 4-3 en contra en suelo cordobés: “Cometimos muchos errores, no puede pasar y eso me da mucha bronca. Tenemos la chance otra vez de un partido el domingo, trataremos de buscar una victoria que nos haga subir para clasificar a la Copa Libertadores”. Y añadió: “Vamos a seguir trabajando y tratando de buscar lo que quiero, un equipo que tenga una identidad de juego y construir. Obviamente el golpe es fuerte, ahora tenemos revancha el domingo. Es un momento para enfocarse tanto cuerpo técnico, jugadores, club y ver lo que queremos para estos próximos partidos”.

Gago define el 11 de Boca para recibir al Lobo platense

Todavía no existen definiciones respecto al once titular que empleará Gago, pero se avizoran cambios: Chiquito Romero podría atajar en lugar de Leandro Brey, Juan Barinaga pelea por un lugar con Luis Advíncula (expulsado ante Vélez) y los delanteros Brian Aguirre y Milton Giménez piden pista para tener su oportunidad desde el minuto cero.

Si Gago se decide a implementar el doble 9, la formación titular xeneize podría ser con: Sergio Romero; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Pol Fernández, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Edinson Cavani. El choque de mañana ante el Lobo comenzará a las 21:45 con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Además, se confirmó el siguiente compromiso boquense: será ante Newell’s en Rosario, el domingo 8 de diciembre, a partir de las 21. Solamente restará saber cuándo se jugará la última fecha contra Independiente en la Bombonera.

¿QUÉ NECESITA BOCA PARA CLASIFICARSE A LA LIBERTADORES 2025?

Tras la eliminación en Copa Argentina, el último acceso posible es terminar dentro de los tres primeros en la Tabla Anual, donde hoy es quinto ya que suma 60 puntos y se ubica a 6 de River Plate (venció anoche a Estudiantes en La Plata) y Talleres de Córdoba, que están ocupando la última plaza en esa nómina para poder ingresar en el principal torneo de clubes del continente. El otro es Vélez, líder con 70 puntos, que liberará un cupo si gana la Liga Profesional o la Copa Argentina. Racing (64), dejó vacante su lugar en la Anual ya que se clasificó a la Libertadores como campeón de Sudamericana.

Ahora Boca debe esperar una eventual consagración de Vélez, Racing, Talleres en la Liga Profesional, ya que eso liberará un cupo en la Anual. Dichos equipos están en los primeros cinco puestos del campeonato: Vélez es líder con 45 unidades, le sigue Huracán (43), Talleres (42) y Racing (40). La Academia tiene un partido pendiente que completará el próximo miércoles: se medirá ante Estudiantes, desde las 19, en el Cilindro.

Detrás del Xeneize en la Anual se ubican Huracán (59), Godoy Cruz (58), Independiente (56), Unión de Santa Fe (56) y Defensa y Justicia (53). Los equipos argentinos que ya se clasificaron a la Copa Libertadores son: Estudiantes de La Plata (campeón Copa de la Liga), Racing (campeón Copa Sudamericana) y Vélez, que hoy tiene asegurado su lugar por la Tabla Anual independientemente de lo que pase en lo que resta de la Liga Profesional y la final de la Copa Argentina.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

· Arqueros: Sergio Romero y Leandro Brey

· Defensores: Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Luis Advíncula, Juan Barinaga, Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco y Frank Fabra

· Mediocampistas: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte y Kevin Zenón

· Delanteros: Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Brian Aguirre, Milton Giménez y Edinson Cavani