Arde la batalla por la butaca en Red Bull tras las desafiantes frases de Yuki Tsunoda en medio de los rumores de salida de Checo Pérez

Yuki Tsunoda presiona con sus declaraciones para ocupar el asiento de Sergio Pérez (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

El tentador asiento que ocupa Sergio Pérez en Red Bull abrió una verdadera batalla. Mientras Checo sostiene con firmeza que la butaca pertenecerá a él en 2025, los malos resultados que tuvo en la actual temporada de Fórmula 1 fueron la piedra angular de los rumores de su salida anticipada. El nombre de Franco Colapinto apareció como una tentación para las autoridades de la escudería, casi al mismo tiempo que un rookie del propio equipo, Liam Lawson, mostraba sus fortalezas. Sin embargo, hay un piloto que fue descartado casi sin ser evaluado y ahora decidió imponer su nombre a nivel mediático con una serie de declaraciones desafiantes.

El japonés Yuki Tsunoda está reclamando su oportunidad en el team principal tras considerar que hizo los méritos suficientes en las cuatro temporadas al mando del RB, la escudería satélite. “Estoy listo para luchar contra ese monstruo”, declaró en Las Vegas minutos después de confirmarse el cuarto título de Max Verstappen, según reflejó el diario español Marca. “Si supiera qué hacer para subir a Red Bull, lo haría justo al terminar esta entrevista. Sabemos que son cosas que no controlo, lo único que sí puedo controlar es mi rendimiento, como he demostrado hasta ahora en el año. Confío en mí mismo y he demostrado que mis resultados son lo más consistentes posible”, agregó para argumentar su planteo.

El corredor de 24 años desembarcó en el segundo equipo de Red Bull en 2021 y desde entonces compartió competencia interna con Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo y ahora Lawson. “No sólo el fin de semana pasado, supongo que a lo largo de los años creo que estoy mostrando bastante bien. Depende de ellos. No hay muchas razones para explicar por qué no quieren ponerme en el Red Bull”, aseguró.

Tras la salida de Ricciardo, Tsunoda compite en RB con Lawson (Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal)

Yuki se basa en el principio que rigió en la entidad de raíces austriacas desde sus inicios: aquel piloto que rinda en el team satélite, tendrá su chance en el principal como ocurrió con Sebastian Vettel, Ricciardo, Daniil Kvyat, Gasly, Albon o el propio Verstappen. El asiático afirma no saber por qué a él no le dan su chance: “Incluso si dicen ‘Yuki está en el mix’, no sé si es verdad o no para ser honesto. Espero estar... Y si no, no sé qué más debería hacer que esto. Estoy seguro de que si estoy en el asiento puedo luchar por un Campeonato de Constructores. Ellos deciden lo que quieren. Históricamente, es bastante natural que si un piloto de nuestro equipo supera al otro piloto constantemente en los últimos años sea ascendido, es algo natural. Tal vez algo cambió”, lanzó sus dardos mediáticos según replicó el sitio Planet F1.

Si bien Tsunoda aceptó que el equipo “ha tenido éxito desde hace tiempo”, se sinceró: “Realmente no tiene sentido para mí que no haya estado en la mezcla hasta ahora. No puedo encontrar muchas razones por las que no están hablando mucho de mí hasta ahora”.

El planteo de Yuki no suena descabellado teniendo en cuenta las decisiones recientes de Red Bull, aunque estas declaraciones rimbombantes más bien parecen estar vinculadas al descarte anticipado de su ascenso. Una forma de instalarse en una mesa de decisiones que no lo tiene como protagonista. Desde que empezó a sonar cada vez con más fuerza el rumor de la salida de Checo Pérez, las versiones pusieron el foco en dos rookies: el argentino Colapinto de Williams y el recién confirmado como piloto principal de RB, Lawson, que incluso tuvo fuertes cruces con el mexicano en pista. El nombre de Tsunoda no figura en la pelea por el ascenso.

“Sólo tengo que obligarlos con mis resultados o mi rendimiento, ‘Realmente necesitamos a Yuki en nuestro asiento’”, planteó de cara a la oportunidad que tendrá al cierre de temporada en Red Bull. El japonés conducirá el coche principal durante los tests de postemporada en Abu Dhabi, aunque no parece entusiasmado de lograr cambiar las cosas por más que brille con el RB20 allí: “Por ahora, lo que me imagino es que el test es sólo un test. A lo largo del año, cómo me han visto hasta ahora Red Bull, siento que es sólo una prueba. Con suerte, la prueba será tal vez un poco más, supongo, una mejor impresión, o una mejor imagen de quién soy exactamente como piloto. Pero creo que las dos próximas carreras son definitivamente más importantes para estar en la conversación sobre esos asientos”.

Marko advirtió que a Tsunoda le falta "continuidad y estabilidad" (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

El reclamo del corredor de RB llegó a oídos del temible Helmut Marko, asesor estrella de Red Bull, que no dudó en subrayar los problemas que ven en el japonés: “Ha hecho dos carreras muy buenas en Brasil y Las Vegas. Por desgracia, antes cometió dos errores estúpidos en Brasil. Yuki tiene velocidad, pero le falta continuidad y estabilidad. Pero cuando funciona, lo hace muy bien”, dijo al medio austriaco Kleine Zeitung, donde también insistió con que tomarán decisiones sobre la dupla titular de pilotos en una reunión que realizarán el lunes tras la última fecha en Abu Dhabi.

El oriundo de Sagamihara se unió al proyecto de pilotos de Red Bull en 2019 en consonancia con el acuerdo que realizaron con Honda para fabricar los motores. Fue 9° en la Fórmula 3 en su primera temporada bajo la órbita de los dos toros, quedó 3° en F2 al año siguiente y finalmente subió a la por entonces llamada AlphaTauri como sucesor de Kvyat. Fue 14°, 17° y 14° en sus temporadas anteriores, cayendo en los dos primeros años ante Gasly pero mostrando un nivel superior al de sus posteriores compañeros en estos últimos calendarios.

“Siempre digo que definitivamente merezco ese puesto. No puedo decir más que eso. Depende de ellos. Simplemente tengo que seguir haciendo lo que hago. De hecho, soy yo quien sigue corriendo ahora. Cada vez que me envían a su piloto para que me gane, lo que sea, sigo destruyéndolos. Así que eso es lo que voy a hacer”, había dicho en Las Vegas sobre este tema, según replicó Motorsport.