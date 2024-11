Las tajantes respuestas de Checo Pérez sobre su futuro en medio de la negociación de Red Bull con Colapinto

El compañero de Max Verstappen se expidió en medio de los rumores de su posible salida del equipo

La continuidad de Sergio Pérez en Red Bull para 2025 es uno de los temas más comentados dentro de la Fórmula 1. Su flojo rendimiento en comparación con el tetracampeón reciente, Max Verstappen, complicó las aspiraciones de la escudería en la lucha por el Campeonato de Constructores y su nombre permanece en discusión, en una decisión que también afecta el futuro de Franco Colapinto de cara a la próxima temporada.

El asesor del equipo, Helmut Marko, ya había advertido sobre la endeble situación del piloto mexicano después de su décimo lugar en el Gran Premio de Las Vegas: “Necesitamos tener dos pilotos que estén en el punto en el que se comparen”. Según divulgó DAZN, la tercera ubicación de RB en la lucha por el título colectivo (está detrás de McLaren y Ferrari), implicaría que los empleados pierdan un beneficio: “Para ellos es una decepción porque su bonificación siempre se basa en nuestra posición en el Campeonato de Constructores. Siendo realistas, no hay posibilidades de que podamos ganarlo”.

La disparidad con Verstappen a lo largo de 2024 llevó a que el latinoamericano solo coseche 152 unidades contra las 403 logradas de su compañero. Además, Checo no se sube a un podio desde abril pasado en China, su última victoria fue en el GP de Azerbaiyán 2023, tuvo tres abandonos en el presente calendario y registró ocho clasificaciones en las que no pudo acceder al Top 10 de la parrilla de salida.

Este escenario lo ha llevado a ser consultado en distintas ocasiones por su continuidad en Red Bull en 2025, algo que se replicó en la antesala a su participación en el Gran Premio de Qatar, que inicia este viernes con la única sesión de práctica libre prevista. El comentarista británico, David Croft, le preguntó si podría seguir ligado al conjunto de la bebida energizante fuera de la Máxima o si tendría libertad para irse a cualquier otro equipo.

Checo Pérez disputó 279 Grandes Premios en la Fórmula 1 (REUTERS/Carla Carniel)

Con ánimo cortante y áspero, Sergio Pérez elaboró una respuesta con muchos grises en sus definiciones: “Llevo 14 años en este deporte y nunca he hablado de mis contratos públicamente. Así que no voy a comentar al respecto. Sé dónde estoy y no voy a hablar de esto públicamente”. En este punto, un reportero indagó más allá: “Dices que sabes exactamente dónde estás. ¿Puedes decir en un 100% que vas a estar en Red Bull en 2025?”. “Sí, exactamente”, manifestó el conductor de 34 años.

Los próximos pasos a seguir quedarán fijados en un cónclave propuesto al término de la temporada, según declaró Helmut Marko a la cadena austríaca ORF: “Habrá una reunión después de Abu Dhabi y el resultado de esta reunión se presentará a los accionistas, que entonces decidirán cómo será la situación de los pilotos de ambos equipos para el próximo año”.

Allí, entra la figura de Franco Colapinto. Las negociaciones para concretar su arribo ya le fueron confirmadas a Infobae durante el Gran Premio de San Pablo. En principio, para ser compañero de Max Verstappen ante una salida de Sergio “Checo” Pérez. Las tres reuniones llevadas a cabo entre los jefes de cada escudería (Christian Horner y James Vowles) fijaron las posturas de cada uno: Red Bull quiere el pase de Colapinto y Williams lo quiere ceder a préstamo.

El argentino de 21 años compite mano a mano con Liam Lawson por esa butaca, según aseguró el periodista Joe Saward, quien cubre la F1 desde hace más de 25 años. El hombre de Racing Bulls reemplazó a Daniel Ricciardo a partir del GP de Austin y tuvo rendimientos irregulares: 9° lugar en EEUU, 16° en México, 9° en San Pablo y 16° en Las Vegas.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE QATAR

Viernes 29 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30 (Argentina) / 7.30 (México) / 16.30 (Qatar)

Clasificación de Sprint: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México) / 20.30 (Qatar)

Sábado 30 de noviembre

Carrera de Sprint a 19 vueltas: 11.00 (Argentina) / 8.00 (México) / 17.00 (Qatar)

Clasificación: 15.00 (Argentina) / 12.00 (México) / 21.00 (Qatar)

Domingo 1 de diciembre

Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina) / 10.00 (México) / 19.00 (Qatar)

Televisación: Fox Sports, Disney+ y F1TV

LA GRILLA DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

FECHA 16: 12° en el Gran Premio de Italia en Monza

FECHA 17: 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

FECHA 18: 11° en el Gran Premio de Singapur en Marina Bay

FECHA 19: 12° en la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos en Texas*

FECHA 19: 10° en el Gran Premio de Estados Unidos en Texas

FECHA 20: 12° Gran Premio de México en Ciudad de México

FECHA 21: 12° en la Sprint Race del Gran Premio de San Pablo en Interlagos*

FECHA 21: DNF en el Gran Premio de San Pablo en Interlagos

FECHA 22: 14° Gran Premio de Las Vegas en Nevada

FECHA 23: Sprint Race del Gran Premio de Qatar en Lusail (30 de noviembre) *

FECHA 23: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre)

FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)