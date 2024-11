Los puestos que buscarán reforzar Riquelme y Gago tras la derrota de Boca Juniors en la Copa Argentina

Riquelme y Gago piensan en cómo delinear el plantel de Boca de cara al 2025

Boca recibió anoche uno de los golpes más duros de los últimos tiempos. Por el resultado, por las formas, por la eliminación y, sobre todo, porque solamente le queda una vía para clasificarse a la Libertadores 2025, objetivo primordial que tuvo Fernando Gago desde que tomó las riendas del plantel. El entrenador lleva nueve encuentros dirigidos con andar irregular: tres ganados, tres empatados y tres perdidos. Todavía no se ve el funcionamiento que pretende y, en la conferencia de prensa posterior al 3-4 con Vélez, no fue tan implacable con el respeto hacia sus dirigidos. Los dichos de Pintita son un adelanto de lo que se vendrá en un mercado de pases movido para el Xeneize.

Durante su presentación, en medio de los rumores por el supuesto mensaje a Leandro Paredes para tentarlo con jugar en Boca, Gago mencionó: “Todavía no hablé con nadie. El balance se hará cuando termine la temporada. Se dieron muchos nombres, pero no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Hoy los mejores los tengo acá adentro. Hoy no me interesa hablar con nadie”. Sin embargo, con nueve partidos en el lomo, la situación particular de algunos casos como los de Cristian Medina (apartado tras negarse a jugar por la dilatación de su transferencia a Europa) y el reconocimiento día a día de cada uno de sus elementos del plantel, el entrenador ya está en contacto con el Consejo de Fútbol para empezar a trabajar en nombres de cara al mercado de enero.

“Cometimos muchos errores, no puede pasar y eso me da mucha bronca. Lamentablemente, nos vamos con un resultado que duele y nos deja sin la posibilidad de llegar a una final”, fue una de las fuertes frases que tiró Gago en rueda de prensa. Y puntualizó sobre Luis Advíncula: “Sí cometió un error y lamentablemente dejó al equipo con uno menos, pero bueno, son situaciones de juego que hay que sobrepasar. Los errores trataremos de corregir y que no se vuelvan a cometer, hay que aprender de eso”. Si le cabió el cuestionamiento a uno de los referentes, capitanes y líderes del grupo, qué le quedará al resto...

Gago piensa en varios refuerzos de cara al próximo mercado

Este dicho de Gago no implica que vaya a prescindir del peruano en 2025 ni mucho menos. De hecho, el lateral derecho no será uno de los puestos a reforzar teniendo en cuenta que el Rayo, quien ayer fue respaldado públicamente por Juan Román Riquelme tras su expulsión, tiene vínculo hasta diciembre de 2026. Además, Juan Barinaga se sumó al plantel sobre el cierre del último libro y se estima que Lucas Blondel volverá a tener acción oficial a principios del año que viene luego de una rehabilitación de rotura de ligamentos de rodilla.

Infobae pudo averiguar que existen tres sectores claves para la directiva y el cuerpo técnico a reforzar: la zaga central, el mediocampo (zona de gestación) y la delantera.

Hoy en la cueva Boca dispone de varios marcadores centrales que están por debajo de su mejor nivel e incluso un par de ellos podrían decir adiós. Son los casos de Aaron Anselmino (hoy reponiéndose de un nuevo desgarro), quien podría ser repescado por el Chelsea hasta el 15 de enero, y Gary Medel, quien rescindiría su contrato para negociar su retorno a la Universidad Católica de Chile. Los otros de la plantilla son Nicolás Figal, Cristian Lema (lesionado hasta 2025), Marcos Rojo y Nicolás Valentini (colgado, se irá libre a la Fiorentina el 1° de enero). Y se pueden contemplar los casos de los juveniles Lautaro Di Lollo (de gran partido con Huracán y flojo ingreso ante Vélez) y Mateo Mendia como alternativas. Independientemente del hipotético alejamiento de Anselmino, el Xeneize irá en busca de -al menos- un marcador central. Con nombres como los de Sergio Ramos, Juan Foyth y Valentín Gómez tachados, una opción que surgió fue la de Tomás Palacios, ex Talleres e Independiente Rivadavia que hoy milita en Inter de Milán.

Riquelme sabe que varios futbolistas se marcharán y necesitará reforzar el plantel (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el último mercado, Boca se desprendió de Equi Fernández, Ezequiel Bullaude y Jorman Campuzano en el mediocampo, sitio en el que se reforzó con Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Agustín Martegani (Medel fue más considerado defensor que volante). Más allá de la pérdida que significó la baja de un pilar como Ezequiel Fernández, ni Diego Martínez ni Gago consiguieron grandes rendimientos de las incorporaciones hasta ahora. Sin embargo, el Consejo confía en que las caras nuevas levantarán su nivel y también respaldan a juveniles como Milton Delgado (renovará su contrato) y Mauricio Benítez.

La realidad es que otros dos jugadores importantes abandonarán la institución a fin de año: Pol Fernández, quien ya anunció que no extenderá su vínculo y firmará libre en Fortaleza de Brasil, y Cristian Medina, que permanece en conflicto con Boca y exige una salida cuanto antes (el CDF aguarda por una mejora en la forma de pago de la oferta de 15 millones de dólares que elevó el Fenerbahçe turco por él).

Con el sueño de Leandro Paredes desvaneciéndose luego de las últimas declaraciones del hombre de la selección argentina, en la Ribera contratarán a un volante central que solamente marque la diferencia y esté al alcance. Se habló de Aníbal Moreno, ex dirigido por Gago en Racing, pero las condiciones que plantea Palmeiras de Brasil para soltarlo lo convierten en una utopía (lo tasaron en 14 millones de dólares). Irán por un volante ofensivo y ahí podría entrar en escena el ex Independiente Alan Velasco, quien ya había sido sondeado a mediados de año, cuando DC United rechazó la propuesta hecha por Boca.

Boca se jugará el todo por el todo en la Tabla Anual para decir presente en la Libertadores 2025

Quien más cerca está a esta altura de firmar en Boca es el chileno Carlos Palacios, figura del Colo-Colo, que no estuvo lejos de ser transferido a mediados de 2024. La participación de su equipo en la Copa Libertadores (fue eliminado por River en cuartos de final) hizo que la operación se cayera, al margen del cortocircuito que se generó entre las directivas de ambas instituciones por los dichos del presidente del Cacique, que acusó a sus pares xeneizes de enviar tarde la oferta, algo desmentido en el Boca Predio y que no cayó para nada bien.

De no mediar imponderables, Palacios se transformará en la primera nueva cara del Boca de Gago, ya que en suelo trasandino anunció que no continuará en Colo-Colo y la competencia llegó a su fin. La transacción se concretaría por alrededor de 5 millones de dólares, una cifra que está muy por debajo de lo que pretende el Consejo por las fichas de Medina, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, los futbolistas por los que llegarán ofertas entre fin de año y principios de 2025.